Cornejo sobre la oposición: "Tiene que armar un programa que le hable a los mendocinos"

En conversación con SITIO ANDINO el mandatario comparó la dinámica que mantuvo con la oposición en su primera gestión y la actual. " Mi programa en el primer mandato era arreglar el desbarajuste del Estado que había dejado el kirchnerismo en Mendoza y ellos no asumían ese desbarajuste, entonces criticaban que todo era ajuste, empobrecimiento. Esa era la narrativa y la oposición eran ellos ", afirmó.

"Hoy hay múltiples oposiciones. Lo que yo percibo es que la oposición no tiene un programa de gobierno alternativo al que desarrollé yo en el 2015, y es el que venimos desarrollando en estos ocho meses de gestión, y en la medida en que no hagan un programa alternativo a este, yo no lo veo bien, porque lo que le sirve a la democracia es que haya alternancia, pero alternancia de programas", lanzó Cornejo.