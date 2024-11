Cornejo defendió la expropiación de Los Penitentes y confirmó cuándo se licitará

El primer mandatario repasó el proceso para llegar a la declaración de utilidad pública de los terrenos (que inició en 2019 y se completó días atrás con tres polígonos que no había sido alcanzados entonces).

“Es una concesión que dio el Estado en la dictadura militar por 50 años y se venció en el 2014. En 2016 intentamos llamar una nueva licitación. Las expropiaciones son derivadas de que el propietario que tenía una concesión que se le venció, compró otras propiedades y puso el equipamiento, que es del Estado a 50 años, en una concesión a su nombre; por eso había que revertirlo”, explicó Cornejo.

Alfredo Cornejo IV Jornadas Nacionales de Turismo del Vino Alfredo Cornejo anticipó que el pliego para la licitación de Los Penitentes estará listo en noviembre Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En ese sentido, calificó a las críticas de “ridículas”, ya que en la Legislatura todas las semanas se aprueban expropiaciones, que son “un mecanismo previsto en el Código Civil, la constitución Liberal del ’53 y en la reforma de 1994”.

“ Criticar la expropiación como si esto fuera Venezuela es una consigna vacía ”, opinó. Resaltó que el anterior concesionario -Centro de Esquí S.A., de la familia López Frugoni- “prácticamente no invirtió en los últimos 20 años”.

Criticar la expropiación como si esto fuera Venezuela es una consigna vacía Criticar la expropiación como si esto fuera Venezuela es una consigna vacía

Y agregó: “No invirtió en fabricar nieve, no invirtió en los medios de elevación, no invirtió en tener hoteles. La hotelería (en la zona) la ofrecen solo las personas que compraron departamentos”.

Además, hizo hincapié en que los anteriores propietarios disolvieron la sociedad por “una pelea familiar y muchos litigios en el medio”. Aunque aclaró que -si así lo resolvieran- podrán presentarse en el nuevo proceso licitatorio para explotar el predio.

“Necesitamos que haya inversiones grandes sobre la nieve, que tenga que ver con hotelería, predios y terrenos donde se puedan poner hoteles, porque eso es lo que incrementa la rentabilidad del negocio”, sentenció.