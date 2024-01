Cornejo: "Aspiramos a que en un año esté resuelto el desorden macroeconómico"

En ese sentido, reconoció la falta de viviendas en la provincia . "Pero aprovecho la oportunidad para hablarle al resto de los mendocinos que no pueden acceder. Este número es muy poco con respecto al déficit. Es importante destacar que si no se arregla la macroeconomía, difícilmente cubramos este déficit en cualquier gobierno, no hay que generar expectativas que luego no se puedan cumplir", sostuvo.

" No es que las familias vengan a buscar viviendas al IPV o al Municipio solamente, sino que la mayoría de la población debería recurrir a un banco con créditos a 30 o 40 años y que pueda pagarlo al valor de un alquiler pero que sea una casa propia . Eso pasa en la mayoría de los países pero no pasa en la Argentina desde hace muchos años. El IPV tiene que ser para la vivienda social, subsidiando la tasa y de esa manera iríamos mucho más rápido", consideró el mandatario.

Asimismo, expresó que el objetivo del Ejecutivo es "tener un financiamiento privado para toda la clase media pero que el IPV lo custodie y ese programa no puede desarrollarse si no se estabiliza la macroeconomía y no siguen creciendo los precios. Pero también ese programa no puede desarrollarse si no se pagan cuotas reales".