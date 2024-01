Cornejo adelantó las paritarias pero le lanzó una advertencia a los gremios

"Nosotros, a pesar de que tenemos 60 días para convocar a paritarias, lo vamos a adelantar para la primera semana de febrero, porque creemos que es una inflación mucho más alta de la que se convino en la última paritaria", dijo el gobernador.

La oferta que les hagamos tiene que ver mucho con la recaudación. Así que que sean sensatos los dirigentes sindicales y no generen expectativas que el gobierno no va a poder satisfacer.

"Que sean muy sensatos a la hora de sentarse a negociar porque dependemos de la recaudación. Y la verdad es que la recaudación viene cayendo y la proyección a futuro inmediato es de caída de la recaudación por dos motivos: primero, porque nos han sacado Ganancias, que es una merma importante de recursos para la provincia y los municipios; y porque incipientemente se están dando todos los efectos de la estanflación, es decir, recesión de la economía con alta inflación", sostuvo el mandatario.