Congreso Municipal: el dilema de lograr mayor eficiencia y modificar la coparticipación

Además, explicó el trabajo previo que se ha hecho con cada uno de los 18 municipios, enviándole un cuestionario, "información para poder tener un debate genuino".

"Este es un ámbito institucional creado hace 90 años. Nos parece bueno ponerlo de relevancia y que sea el ámbito para poder conversar y discutir de la forma en la que lo hemos venido haciendo todo este año, con apertura, buscando consensos, pero sobre todo sobre la base de estudios técnicos para que de acá podamos salir con una mejor propuesta para los vecinos y para todos los mendocinos", destacó.

En tanto, aseguró que "hubo una modificación en el año 1.996 de la Ley de Coparticipación que centró todo en la población. Además, le dio un 10% a un coeficiente de estabilización, pero la anterior era una ley que privilegiaba la eficiencia, que privilegiaba el control del gasto", recordó.

"Es importante poner de manifiesto la baja de los impuestos. Los venimos bajando más lento de lo que nos gustaría, pero lo venimos bajando. Y eficientizar el gasto en que las funciones del Estado, las funciones claras que tiene que tener el Estado y que no puede negar, las preste mejor, con más eficiencia. Hoy los municipios están en una muy buena situación fiscal. Eso significa que vienen bien administrados en general y que tienen los recursos", señaló.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, señaló: "Los municipios están haciendo las cosas bien, están mucho más ordenados que antes y creemos que es un buen momento para dar discusiones serias, debates profundos, no son para nada fáciles, hay ganadores y perdedores. Lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es que ganen los que hacen las cosas bien y que aquellos que no están con los incentivos de la reducción del gasto, del aumento de la recaudación, de la eficiencia y demás o de la inversión en obra pública, tengan los incentivos para hacerlo como los tenían antes del 96, que fue la última reforma profunda de la ley de Coparticipación Provincial".

Congreso municipal.jpeg

La postura de los intendentes

En el Hotel Turismo de Tupungato dijeron presente 12 intendentes, mientras que Omar Féliz, de San Rafael; Esteban Allasino de Luján; Raúl Rufeil de San Martín; Flor Destéfanis de Santa Rosa; Mario Abed de Junín y Ricardo Mansur de Rivadavia pegaron el faltazo, aunque enviaron a sus respectivos representantes.

Congreso Municipal.jpeg

Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza

El intendente Ulpiano Suarez insistió en la necesidad de que lo que se planteé en estos Congresos se lleve a cabo. "De acá tiene que haber un compromiso político, madurez política de los intendentes y también compromiso del gobierno provincial de avanzar en la redacción de un proyecto de ley que pueda llegar a la Legislatura en los próximos meses".

"Vengo acá con una propuesta concreta, para un mejor régimen, donde se contemplen criterios como la población o la extensión territorial, donde se contemplen criterios devolutivos, es decir, cuánto uno produce, cuánto uno genera para el Producto Bruto Provincial, y criterios de eficiencia". "La ley actual no tiene ningún criterio de eficiencia. Es decir, si uno tiene sobredimensionada la planta de personal, da lo mismo. Si uno invierte cero en infraestructura, en obra pública, da lo mismo. Y eso no es bueno para los vecinos de cada departamento. Por eso también planteo criterios de eficiencia", destacó el capitalino.

"Es una oportunidad histórica que tenemos, porque años y años quejándonos de este régimen, hoy estamos acá sentados, convocados por el gobierno provincial. De nosotros va a depender que esto no sea una pérdida de tiempo. Ojalá podamos avanzar el año próximo en una nueva ley de coparticipación que realmente nos ponga a los municipios en condiciones de crecer y desarrollarnos", sostuvo.

image.png

Y cuestionó: "Hay muchos municipios que viven exclusivamente la coparticipación, y no es bueno, tenemos que salir de esa lógica, hay que darle las herramientas, los incentivos a los municipios para que generen recursos propios, para que atraigan inversiones, para que mejoren la recaudación. La Ciudad de Mendoza tiene una buena recaudación, un 40% aproximadamente, y el 60% es coparticipación, pero hay que tener presente dos particularidades: por un lado que prestamos servicios a un tercio de nuestra población por la dinámica que tiene la ciudad. Y no me quejo, porque eso es mayor actividad económica, un montón de cosas positivas. Eso no está contemplado en el régimen actual. Y otra, aportamos al Producto Bruto de Mendoza un 19%, y de toda la riqueza de Mendoza. ¿Cuánto recibimos de todo eso que aportamos? Un tercio. Eso es injusto", disparó.

Gustavo Aguilera, intendente de Tupungato

"Obviamente que tenemos matices distintos cada uno de los departamentos, algunos son muy urbanos, prestadores de servicios, y otros somos agrodependientes. Tenemos poblaciones alejadas, tenemos poblaciones concentradas, tenemos servicios muy alejados como la salud o los servicios de recolección", sostuvo el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera.

Pero destacó los puntos en común: "Algo muy claro que tenemos que tener y que estamos en el consenso de todos los intendentes, que tenemos que mejorar las recaudaciones propias. Ya nos están avisando que se van a ir disminuyendo o van a ir eliminándose impuestos que son coparticipables. Esa plata tiene que ser repuesta y tiene que ir revirtiéndose a lo largo de este periodo".

"Somos los intendentes de una nueva era o de una nueva forma de gobernar, tenemos que prestar el servicio, pero también tenemos que ser gerentes de empresas", advirtió. Este es el caso de Luján, Maipú y Tupungato, que son prestadores del servicio de agua potable y cloacas.

Congreso municipal.jpeg

Emir Andraos, intendente de Tunuyán

"Entendiendo que por ahí hay un componente excesivo que tiene que ver con la población, ahí se podrían ajustar algunas cuestiones, ir hacia el camino de lo que genera cada uno de los municipios en cuanto a producción, en cuanto a riqueza, también en la eficiencia de gestiones. Hay varios componentes que se podrían incluir, con la idea de no perjudicar a nadie, sino por ahí premiar a los municipios que estén más ordenados o que tengan predisposición para ser más eficientes, más sustentables en cuanto a sus gestiones", destacó el intendente de Tunuyán, Emir Andraos.

"Seguramente hay muchos desequilibrios, pero lo importante es que se den estos espacios de charla, de discusión, de sugerencia", destacó.

"Hay otro tema fundamental que es el alumbrado público, que es lo que más nos inquieta mucho con esta nueva normativa que presentó el Gobierno Nacional, de que no se podían incluir estos cobros en las boletas. Pero es nuestro único mecanismo para poder brindar un buen servicio a la comunidad en cuanto al alumbrado público, no solamente de calle, sino de plaza, de espacios. Así que también me parece un tema a atender y a evaluar de cara al futuro", destacó.

"El 90% de los ingresos de Tunuyán son de coparticipación. Por lo tanto, cualquier modificación, para bien o para mal, impacta directamente en las cuentas municipales. Entonces ahí es donde está el meollo de todo esto, que hay municipios que son menos dependientes, pero tienen mejor recaudación como administración, porque tienen más población, porque la tienen más concentrada, porque tienen más aporte de tasas comerciales, otra realidad geográfica. Pero nosotros, para salir de ese esquema y poder avanzar en que se nos dé rédito por nuestra eficiencia de gestión, tenemos que incorporar otros criterios, que es lo que venimos a escuchar", sostuvo.