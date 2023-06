Camino a las PASO nacionales

La oposición representada por JxC, como era previsible, disputará una fuerte interna entre dos prosistas. Rodríguez Larreta vs Patricia Bullrich.

Ambos irán con fórmulas cruzadas con la UCR. Al alcalde porteño lo acompañará, un fortalecido Gerardo Morales, que no dio marcha atrás ni dejó amedrentarse, por las manifestaciones que hubo en Jujuy. Un claro ganador que además logró visibilidad en toda el país.

Milei, que según los últimos sondeos nacionales habría perdido potencialidad electoral, (está por verse tal extremo) cerró en Mendoza con destacadas personalidades del Partido Demócrata y los libertarios locales. Por estas horas, siguen las arduas negociaciones para terminar de perfilar su armado nacional.

El oficialismo nacional, mostró que la Sra Vicepresidente, (con quién este analista no comparte, ni su ideología ni sus métodos) una vez más que sabe ocupar la “centralidad” a la hora de las decisiones. Montó (como si fuera una obra teatral) la fórmula Wado de Pedro-Manzur, para éxtasis de la Cámpora. Dejó que Scioli se autoproclamara -con fe y esperanza- candidato en un extenso raid mediático. Y, cuando parecía todo encaminarse a una fuerte contienda, sacó el as guardado en la manga bajo siete llaves, -no se acallaban aún los vítores camporitas- y proclamó oficialmente a Massa como candidato a presidente y por tuit, agradecía a De Pedro y a Scioli por “apostar a la unidad del peronismo”.

Así, el oficialismo con Massa a la cabeza, será una formula competitiva, eludieron la interna en las PASO, que a mi entender, evita la fuga de votos -inconveniente que tendrá que ver como lo resuelve pos PASO JxC luego de las PASO de agosto.

Como sostenía Heráclito, “todo fluye, somos y no somos” La dinámica electoral es cambiante, todo cruje, armar y desarmar, es el ritual de la época. Los espacios o mejor expresado, los candidatos (mas preponderante que los partidos/frentes que integran) que se animan a mostrarse con ideas disruptivas, nuevas, o a innovar súbitamente, serán observados con mas empatía que el resto de los competidores en la contienda electoral.