Bebidas energizantes: buscan prohibir su venta en bares

Estas sustancias no tenían como fin mezclarse con el alcohol, el fin era otro.

“ Hay una necesidad de regular su consumo. Creemos que es de vital importancia prohibir, no solo la venta, sino también el consumo de esas bebidas en los locales nocturnos ”, resaltó Gómez y agregó: “Es muy difícil controlar que no se vendan y que no se utilicen. Por tal motivo, creo que lo más conveniente es prohibir su consumo”.

La iniciativa se discutirá en la Comisión de Salud, sintetizó el legislador y resaltó que su implementación no requiere ningún tipo de gasto y/o inversión dentro del presupuesto.