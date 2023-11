Balotaje: quiénes no están obligados a votar en Argentina

Todos los argentinos nativos y por opción que, al día de los comicios tengan 18 años o más y sean menores de 70 y que estén inscriptos en el padrón electoral, tendrán que votar de forma obligatoria . Sin embargo, hay otro grupo que no debe cumplir con el deber cívico del voto.

¿Quiénes no están obligados a votar en el balotaje 2023 en Argentina?

Los jóvenes entre 16 y 18 años

Los mayores de 70 años

Los jueces y auxiliares que trabajen el día de la elección

Los que estén a más de 500 kilómetros del lugar de votación por motivos razonables

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor

El personal de servicios públicos que trabaje el día de los comicios

Los ciudadanos residentes en el exterior (aunque en todos los países se habilitarán sedes de votación).

elecciones presidenciales 2023, 22 de octubre, justicia nacional electoral.jpg Este domingo 19 de noviembre se celebra el balotaje presidencial en Argentina Foto: Juan Vargas (NA)

¿De cuánto es la multa por no votar en las elecciones 2023 en Argentina?

Si no votás y no justificás tu ausencia, deberás pagar una multa de $100. Las multas son acumulables y pueden llegar hasta más de $500 por no presentarse.