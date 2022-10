Ayelén Mazzina, la nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad

La flamante ministra es lesbiana y, según cuenta en una extensa entrevista con Infobae realizada hace unos pocos días, fue discriminada durante su campaña para diputada en 2019: "Siempre me sentí tan firme en mis decisiones y elecciones de vida que hasta me servían esas palabras para usarlas en los discursos y tratar de hacerles ver que el odio no nos lleva a ninguna parte y que lo que haga en mi cama no es lo que importa".

"Muchas veces pensamos desde un escritorio qué es lo que la gente necesita y cuando pateás la calle te das cuenta de que no era por ahí. Hay que escuchar y hay que abrir el juego. Pensar en políticas estandarizadas responde a patrones netamente nacionales, la implementación de las políticas deben ser flexibles", había dicho sobre la gestión de Gómez Alcorta.