Avanza la concreción de El Baqueano en la Legislatura

La iniciativa contó con el respaldo de prácticamente todas las fuerzas políticas, a excepción de cuatro legisladores, que votaron negativamente : José Luis Ramón (Protectora), Laura Chazarreta (Frente de Todos), Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) y Mercedes Llano (Partido Demócrata). En tanto que el PRO acompañó en general el expediente y rechazó en particular dos artículos.

El Baqueano, caminos, San Rafael, represa, Río Diamante El Baqueano se construirá sobre la cuenca del Río Diamante Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Desde allí se levantará un túnel de 13,8 kilómetros de longitud y un diámetro de 7 metros, hasta la central El Baqueano, situada aguas arriba de la cola del embalse Los Reyunos, que proveerá al sistema de una potencia instalada de 150 MW aproximadamente (443 GWh al año). Además, regulará los caudales para satisfacer la demanda de usos consuntivos y riego de la zona, y la atenuación por crecidas extraordinarias.

“ No afectará el volumen anual del derrame del Río Diamante, ni su hidrología fuera del área de influencia, en tanto no consume agua y no se modifica el curso actual del río, por estar limitado su impacto entre las presas (existentes) que lo circunscriben, sin modificar externamente parámetros hidrológicos del Río”, se explica en los fundamentos del texto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura Mendoza.

Operaciones complementarias

El expediente que obtuvo media sanción contempla una serie de aspectos para la concreción de El Baqueano, tales como:

Declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación una serie de inmuebles para el emplazamiento de las obras, yacimientos de material, caminos de acceso, y servicios y líneas de energía que corresponderán al embalse y central hidroeléctrica.

A efectos de otorgar la titularidad de las concesiones, autorizaciones y permisos, se podrá constituir una sociedad anónima unipersonal de propósito específico que tendrá por objeto licitar construir, operar y mantener el proyecto hidroeléctrico y cuyo único accionista deberá ser la Empresa Mendocina de Energía SAPEM.

Con el fin de fomentar la participación del sector privado, los pliegos licitatorios preverán que los oferentes puedan aportar financiamiento para la ejecución del proyecto, que podrá recuperar con los ingresos generados por la venta de energía eléctrica, en cuyo caso podrán cederse acciones de la sociedad de propósito específico cuya constitución se autoriza, mediante procesos de licitación.

Se autoriza al Ejecutivo a concesionar a la sociedad que se constituya, la ejecución de la obra pública necesaria y una vez cumplido el plazo de la concesión, tanto la obra pública como las complementarias, revertirán a la provincia sin cargo alguno.

El Baqueano, San Rafael, Portezuelo del Viento, infografía Infografía: Medios Andinos