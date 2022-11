Así quedarán los impuestos para Mendoza en el 2023

Mercedes Derrache , legisladora del Frente de Todos y vocera del bloque explicó que " esta situación fiscal que tiene la provincia deja un montón de baches en los servicios que presta " y agregó: "Creemos que f alta más esfuerzos por parte de ATM con relación a Avalúo e Impositiva . No creemos que son suficientes la reducción de las alícuotas planteadas en algunas actividades. Necesitamos más información y transparencia en los números”.

Desde el Frente de Todos no acompañaron la pauta de gastos pero si las obras para el 2023.

Los ejes de la Ley Impositiva 2023 para el impuesto sobre los Ingresos Brutos radican en una reducción de alícuotas para microempresas – que hayan tenido una facturación en 2022 inferior a 35 millones de pesos - en los sectores de industria manufacturera, comercio, restaurantes y hoteles, transporte, mayorista y minorista, servicios y alquiler de cosas muebles. Según se indicó, la medida beneficiaría a más del 70% de los contribuyentes.

Por otra parte, una disminución de alícuotas generales en 74 actividades de los rubros industria y construcción, que hoy la desarrollan 3.500 contribuyentes que representan el 24% de los contribuyentes de estos dos rubros.

También, eliminación de alícuotas incrementales para contribuyentes medianos, esto es, con facturación 2021 entre $63 millones y $217 millones, que hoy tributan entre 0,5 y 0,75 puntos porcentuales adicionales a la alícuota específica de la actividad que desarrollan, beneficiando a más de 700 contribuyentes.

Tasa Cero para el sector agropecuario, industria del software, investigación y desarrollo, reciclaje y educación, actividades que hoy desarrollan más de 4.000 contribuyentes.

Impuesto Inmobiliario

En ese sentido, se ha previsto la inclusión de un nuevo rango de tributación para inmuebles de más de $ 100.000.000 “cumpliendo con el principio básico de progresividad del impuesto”, detalla el texto.

Asimismo, contempla como límite del incremento del tributo en un 60% respecto del ejercicio 2022. Este tope alcanza al 93% de los inmuebles.

Se mantiene el beneficio del 50% del Impuesto en relación a los inmuebles destinados a servicios de alojamiento con certificado expedido por el Ente Mendoza Turismo (E.M.E.T.U.R), en la medida que no registren deuda por el ejercicio 2022 y anteriores.

Impuesto de Sellos

Se mantienen las exenciones para contratos destinados a casa habitación cuyo monto mensual no exceda los $46.540 y, en el caso que estén destinados a comercio, que no excedan los $122.913.

También se ha introducido un rango de tributación del 1% que beneficia a los contribuyentes que, con el esquema mantenido en ejercicios fiscales anteriores, deban tributar una cuota del 1, 5%, beneficiando así a contratos de vivienda con un canon mensual entre $93.080 a $186.160 y alquileres comerciales comprendidos entre$ 245,677 a $491.355.

Los créditos hipotecarios y para inversión productiva quedan exentos del impuesto.

Impuesto Automotor

Al igual que con el Inmobiliario, no experimenta modificaciones en cuanto al cálculo, ni en el otorgamiento de beneficios contribuyentes. No obstante, se propone eliminar la obligatoridad de tributar a vehículos comprendidos entre los años 1997 a 1998, dejando a los mismos como no alcanzados para el pago de este impuesto y, consecuentemente disminuir la antigüedad a 25 años.

Asimismo se han incorporado, para el Grupo I AUTOMÓVILES Y RURALES; Grupo II - CAMIONES, CAMIONETAS, PICKS UPS, JEEPS Y FURGONES de hasta 4000 kg. (modelos 1999 a 2023) y Grupo VI - MOTOVEHICULOS, MOTOS CON O SIN SIDECAR modelos 2022 y 2023, un 3% del valor asignado por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).

Se establece que el impuesto liquidado en 2023 no podrá aumentar al liquidado en el ejercicio 2022 en más de un 60% para vehículos con avalúos de hasta $2.500.000; en más de 69% para vehículos desde $2.500.001 hasta $5.000.000, y en más de 79% para vehículos con avalúos desde $5.000.001 hasta $10.000.000.

Por otra parte, se mantienen los beneficios para los vehículos híbridos y vehículos eléctricos, con la reducción del 50 % del tributo, en la medida que no tengan deuda de ejercicios anteriores.

Otros Beneficios

De acuerdo al articulado, el Poder Ejecutivo podrá conceder descuentos a los contribuyentes de los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores, de un 10% para quienes al 31 de diciembre de 2022 tengan cancelado el impuesto vencido; de otro 10% adicional el contribuyente que al 31 de diciembre de 2021 hubiera tenido cancelado el impuesto vencido, y un 5% para cada objeto por el que se cancele el total del impuesto anual conforme a los vencimientos fijados para cada caso.