Alimentación en riesgo: organizaciones sociales pidieron asistencia

A pesar de la información brindada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, las organizaciones sociales a cargo denunciaron que el Gobierno no envió plata durante el mes de enero.

fila sandra petovello comedores asistencia social javier milei.jpg La alimentación en comedores y merenderos es crítica. Foto: NA

La secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, presente en la protesta expresó a través de sus redes sociales: "Ministra Sandra Pettovello, ud quería que hagamos fila contra el hambre para contarle la situación que vivimos en los barrios populares? Acá estamos, en la puerta del Ministerio de Capital Humano. La fila llega a la Av Belgrano. 70 % de los niños son pobres. Exigimos respuestas!".

Al respecto, el coordinador de Barrios de Pie hizo eco de la protesta: "Buen día para todos y para todas menos para Sandra Pettovello que va a tener que recibir el pedido "de a uno" de más de 10 mil personas porque hace meses no envía alimentos a los comedores comunitarios".

Desde la cartera aseguraron que la funcionaria no se encontraba en el edificio, por lo que no anticiparon que no los atendería a pesar de los reclamos. Desde la cartera aseguraron que la funcionaria no se encontraba en el edificio, por lo que no anticiparon que no los atendería a pesar de los reclamos.

La Iglesia pidió por la alimentación: "No debe ser variable de ajuste"

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió este lunes que "cientos de miles de familias" en el país tienen problemas para "alimentarse bien" y afirmó que "la comida no puede ser una variable de ajuste", en el gobierno de Javier Milei.

"Los comedores comunitarios, entre otras instituciones sociales y religiosas, deben recibir asistencia "sin dilación" para que la situación "no profundice la crisis alimentaria", señalaron.

También puede interesarte leer: Dura carta de la Iglesia a Milei: "La comida no puede ser una variable de ajuste"