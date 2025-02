Alberto Fernández se negó a declarar y solo presentó un escrito por la causa de violencia de género.

El ex presidente Alberto Fernández entregó hoy un escrito de descargo al juez federal Julián Ercolini y se negó a contestar preguntas al ser indagado en la causa por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

Fernandez-Fabiola.jpg Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

La breve exposición de Alberto Fernández

El ex presidente hizo una breve exposición en la cual explicó por qué no respondería preguntas, reiteró que recusó tanto al fiscal como al juez y que, según su punto de vista, el Juzgado no es "competente" para llevar el caso.