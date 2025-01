Alberto Fernández pidió la restitución de su hijo Francisco a la Argentina

“La decisión de retirar la custodia, lejos de constituir un acto administrativo aislado, pone en peligro la integridad física y emocional del menor, quien no tiene capacidad de autodefensa frente a posibles amenazas o situaciones de vulnerabilidad propias de su entorno familiar y mediático”, argumentó Fernández en su pedido a la Justicia.

El pedido de Alberto Fernández a la Justicia argentina por su hijo Francisco

A través de su abogada Silvina Carreira, Fernández hizo una presentación ante el Juzgado Penal Contravencional 20, donde tramita una causa por hostigamiento. En ese escrito, asegura que la decisión de retirar la custodia a Yañez, que todavía no se concretó, “expone gravemente la seguridad del niño, quien ya se encuentra en un estado de vulnerabilidad al estar alejado de su centro de vida en la República Argentina”.

En las últimas horas, el presidente Javier Milei calificó como un “sin sentido” la continuidad de la custodia para Yañez y su hijo en España y le pidió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que elabore un informe para ser elevado a la Justicia. La decisión final está en manos del juez Julián Ercolini.

En otro tramo de la presentación, Fernández cuestionó duramente a su expareja por haber asistido a una cena de Fin de Año en un restorán madrileño, tal como se puede ver en el video viralizado. “Francisco, nuestro hijo, no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre”, se quejó.

Yañez celebró el año nuevo en el selecto restaurante “La Única”. En las imágenes se la observa disfrutando de un espectáculo de Mariachis. La difusión del video reavivó la polémica por su custodia.

Llamativamente, Fernández decidió utilizar ese video para apuntar contra su ex pareja. “La imputada se ha excedido en el kilometraje en más 16.000 kms, de un auto alquilado para cubrir las necesidades de nuestro hijo de tan solo dos años y ocho meses, claramente no ha sido por llevar a Francisco al Colegio, ha realizado excesivos gastos en tarjetas de crédito, a pesar de tener una robusta cuota alimentaria fijada por la justicia de Familia”, fue una de la frases salientes de la presentación.

