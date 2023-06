A 24 horas del cierre de listas, cómo viene el armado en Mendoza

Conocidas las fórmulas de Patricia Bullrich/Luis Petri y Horacio Rodríguez Larreta/Gerardo Morales , la idea del radicalismo local -que tiene el mayor peso de decisión, pero no absoluto- es que se presente una sola lista que acompañe a ambos binomios.

Lo cierto es que Juntos por el Cambio pone en juego tres bancas en Mendoza (Jimena Latorre, Lisandro Nieri y el exaliado Omar De Marchi terminan su mandato), pero no es seguro que pueda obtener los mismos escaños. Es por ello que las diferentes vertientes que forman parte de la coalición quieren asegurarse uno de los lugares “entrables”, que en principio serían esos tres.

La UCR habría abrochado los dos primeros, aunque representando a dos líneas. El cornejismo, claro está, encabezará. Allí aparece con fuerza el nombre del presidente del partido, Tadeo García Zalazar, quien se quedó afuera del armado de los comicios provinciales. Si bien es considerado como una de las fijas en el gabinete de Alfredo Cornejo (si es elegido nuevamente gobernador en septiembre), su figura asegura un buen caudal de votos. También aparecen en esa nómina de “posibles” dos que abandonan sus bancas: Jimena Latorre y Lisandro Nieri.

Elecciones PASO 2023- BUNKER CAMBIA MENDOZA, petri, cornejo.jpg PASO 2023: Cornejo y Petri pondrán dirigentes de su riñón en los dos primeros lugares de la lista de Juntos por el Cambio Foto: Yemel Fil

El segundo lugar estaría prácticamente reservado para el “petrismo”, que se hizo fuerte en las PASO provinciales y cuenta con el respaldo de un dirigente que también se revalorizó internamente tras esas primarias, Julio Cobos. Patricia Giménez, quien fue la compañera de fórmula de Petri, llenaría ese casillero. En ese caso, Latorre quedaría descartada por la paridad de género.

El tercer escalón le corresponde al PRO. Esta disputa es la que genera mayor incertidumbre e incluso pone en riesgo la lista única que pretende el radicalismo. Es que tanto el bullrichismo como el larretismo presionan para poner un precandidato de su riñón. Y el cornejismo mete la cola con un representante de estrecha relación con el candidato a gobernador: el legislador provincial Pablo Priore.

Desde su entorno afirman que “es el único dirigente del PRO que viene trabajando por el partido desde el 2007 y tiene buena relación con la totalidad de los referentes de JxC a nivel nacional”. Por el lado de la exministra de Seguridad proponen a Enrique Thomas, quien ha trabajado codo a codo con la dirigente desde hace años y ya conoce los pasillos del Congreso.

Del sector que responde al Jefe de Gobierno porteño, en tanto, lanzaron como alternativa al intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, aunque fue rechazado de cuajo por el radicalismo, ya que es representante de La Unión Mendocina (pese a que fue uno de los demarchistas que resistió la salida de Cambia Mendoza). En las últimas horas habrían cedido en esa postura y no verían con malos ojos ocupar un cuarto lugar de la lista.

El peronismo busca la lista de unidad

Independientemente de cómo se resuelva la interna nacional (si finalmente Daniel Scioli baja su candidatura o no y hay lista única), el peronismo mendocino avanza en la construcción de una lista de unidad, como no se logró a nivel provincial.

Hubo contactos entre el kirchnerismo (que preside el Partido Justicialista) con el sector de los intendentes no K, y un ofrecimiento para ocupar el primer lugar de las listas. El primer apuntado fue el sanrafaelino Emir Félix, aunque declinó la propuesta.

Martin Aveiro, tribuna electoral.jpg Martín Aveiro encabezará la lista de unidad del peronismo en Mendoza Foto: Yemel Fil

La mira viró para el tunuyanino Martín Aveiro, quien mantiene buena relación con ambos sectores y cierra como el “candidato del consenso”. Desde su entorno deslizaron que aceptará el convite, aunque hasta el momento no habría dado el OK definitivo. En ese caso, afrontaría una doble candidatura este año, ya que también se postuló para concejal y muy seguramente sea electo para ese cargo en las elecciones municipales del 3 de septiembre. Dependiendo del resultado nacional, debería renunciar a ese puesto (directamente no jurarlo).

El peronismo defiende dos bancas, aunque sabe que es una aventura difícil revalidarlas. Aveiro podría estar acompañado de una de las diputadas que concluye mandato este año: Marisa Uceda, quien sí es representante de estirpe 100% kirchnerista.

Los candidatos de Javier Milei

Ante la ausencia de una lista nacional de “La Unión Mendocina”, la nueva fuerza provincial tendrá a algunos de sus miembros acompañando a La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei, quien mide bien en las encuestas y tiene chances de colocar un congresista en Mendoza.

Entre ellos se anotan el Partido Demócrata, el primero en mostrar su apoyo al diputado nacional cuando lanzó su carrera por la presidencia, y el Partido Libertario. Los gansos se aseguraron los dos primeros puestos de la lista, con la diputada provincial Mercedes Llano a la cabeza y quien fuera su asesor, Facundo Correa Llano, nombre fuerte de LLA en la Provincia.

Mercedes Llano - 485039 La diputada provincial Mercedes Llano busca dar el salto al Congreso desde La Libertad Avanza Foto: Yemel Fil

Lourdes Arrieta es quien llevará la bandera del Partido Libertario, en el tercer escalón. Completan Pedro García Espetxe (PD) y Miriam Villordo (demócrata de Rivadavia).