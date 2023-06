PASO 2023 los casilleros se llenan y Petri sigue con las sorpresas

La pareja de la periodista Cristina Pérez ( como ayer fue nombrado al unísono por todos los medios porteños y las redes sociales) venía sonando desde hace unos días como una de las posibilidades por varias razones, entre ellas su notable sincronía con el discurso y las ideas que la precandidata viene exponiendo. Sintonía que no es de ahora sino que se viene forjando desde que Bullrich era Ministra de Seguridad de Mauricio Macri y Luis Alfonso diputado nacional. Una broma de circulación masiva en aquellos tiempos entre los radicales se preguntaba cada vez que Petri visitaba un medio si todavía estaba en el padrón radical o ya había firmado su ficha de afiliación al PRO.

La mesa chica de Bullrich está integrada por el comisario político de Mauricio Macri en ese grupo Hernán Lombardi, Federico Angelini, Sebastián García de Luca, Alberto Forigh, Federico Pinedo, Damián Arabia, el discípulo y ex alumno de Jaime Durán Barba, Derek Hampton y Néstor Grindetti.

El grupo que tienen como única dama a Bullrich, coincidió en que Abad era necesario para consolidar el apoyo de los intendentes radicales en la Provincia de Buenos Aires a la candidatura del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, por lo que el nombre de Petri quedó solo sobre la mesa.

Pero esa soledad no fue solo por descarte, la lectura de los acontecimientos en Jujuy que hacen los seguidores de Bullrich y ella misma terminaron por consolidar la necesidad de una fórmula de discurso unívoco y claro de mano dura y “cambios” rápidos algo que, creen, Petri garantiza. El buen desempeño que tuvo en las PASO mendocinas y las charlas que mantuvo con la precandidata a presidenta desde esa misma noche en el Hotel Aconcagua terminaron de cerrar la idea.

image.png Una de las pocas fotos que existen de la formula para las PASO 2023 en los estudios de TN cuándo Bullrich era Ministra de Seguridad y Petri defendía a capa y espada en el Congreso las ideas de su ahora compañera.

Si bien varios analistas locales creen ver un acuerdo entre Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich para entronizar a Petri, desde la ciudad de la furia desestiman ese acuerdo y aseguran que es una decisión de Patricia que ve un gran futuro y compromiso en el radical más PRO que se pueda encontrar en plaza. Y redoblan el desafío asegurando que a pesar de que faltan pocas horas las negociaciones por la lista de diputados nacionales de Cambia Mendoza que acompañará a Bullrich o a Larreta ( o a las dos) están muy duras.

Mientras la novela mendocina sumaba un nuevo capítulo, Rodríguez Larreta fue en busca de su propio duro para no quedarse atrás y anunció que su lista de candidatos a diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires estará encabezada por el versátil Miguel Angel Pichetto. Un hombre que está claro votos no aporta pero si un altísimo grado de manejo de la rosca política en los ámbitos legislativos. El lugar que ocupará Pichetto no es inocente. Nadie lo dijo pero parece quedar claro que el rionegrino se encamina a ser el Presidente de la Cámara de Diputados en una hipotética presidencia de Horacio Rodríguez Larreta.

Mientras Patricia Bullrich y Luis Petri terminen en la jornada de hoy de pulir detalles de la fórmula y, si queda todo sellado, graben un spot que presentaron el viernes (no se sabe aún si en conferencia de presa o vía redes) Rodríguez Larreta sigue deshojando la margarita y hay quienes aseguran que esperará hasta último momento para el anuncio y otros que lo haría en pocas horas para no dejarle todo el protagonismo a su rival durante este jueves y viernes. Las movilizaciones jujeñas, la represión y sus derivados congelaron algunas decisiones. ¿Hay posibilidad de que Morales haya perdido escalones y otro mendocino asome en la fórmula? Es posible, sin embargo la puerta a una sorpresa no está cerrada y Juan Schiaretti puede ser el compañero del alcalde porteño. Es cierto que Vicepresidente y primer candidato a diputado nacional de origen peronista parecen demasiado para una sola lista que tendrá que competir con la derecha más dura de la nueva alianza y que, encima cuenta con el apoyo de Mauricio Macri.

Las oficinas del Gobierno porteño en Parque de los Patricios permanecen las 24 horas con las luces prendidas. Lo mismo pasa en el Senado de la Nación y en la zona de Tigre. Ayer sorpresivamente la Vicepresidenta de la Nación recibió a Juan Manzur que para beneplácito de Google y las empresas porteñas de vía publica, este fin de semana larguísimo invirtió unos cuantos pesos en su intrascendente candidatura a presidente pero que seguramente algo le reportará después del disgusto que le hicieron pasar los Supremos.

¿Se conocerá la fórmula del oficialismo antes del sábado? Imposible responder si entre las que toma la decisión final está Cristina Fernández de Kirchner. Pero parece difícil, las negociaciones no están cerradas y que Daniel Scioli también prolongue la elección de su compañero o compañera es la más clara señal de que todavía nos quedan sorpresas por el camino.