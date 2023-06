Se enrarece fuerte el clima camino al cierre de listas

A menos de seis días del cierre de listas a candidatos presidenciales, el clima de las elecciones 2023 se enrarece rápidamente. No solo por consecuentes rencillas políticas en busca del mejor espacio posible en las listas, sino por la expresión de factores conexos vinculados a la tragedia o a decisiones políticas cuestionables.

El intento de compararlo con el caso María Soledad no solo es falso sino insultante para las familias de las víctimas. Lo único cierto en el Chaco es que la joven no aparece, pero no hubo ni siquiera un atisbo de cobertura a la familia política sospechada en el caso. Fueron detenidos al instante por la Justicia chaqueña y la lista que integraban (una de las 14 colectoras del oficialismo) fue directamente borrada por la Justicia Electoral. Todo lo contrario del caso María Soledad en Catamarca, que solo se logró romper la impunidad después de meses de movilizaciones masivas y compromiso social hasta que Carlos Menem intervino la provincia siete meses después del atroz crimen de la adolescente.