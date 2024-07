"Yo soy Loan": denuncian haber visto al niño en Comodoro Rivadavia

El integrante del Ejército dijo estar en la noche del lunes c on su hijo afuera de un supermercado a la espera de que su esposa compre comida, cuando el presunto nene señalado como Loan se puso a jugar con el pequeño.

Asimismo, manifestó que cuando su hijo dejó de jugar con el niño, este se despidió, agarró la mano del adulto y dijo “yo soy Loan”.

De esta manera, se organizó un amplio operativo donde la Policía registra todos los vehículos que circulan por dichas rutas, así como también hacen bajar a los ocupantes para requisar los autos.

A su vez, desde el medio ADNSUR informaron que las autoridades también revisan las cámaras de seguridad de los comercios aledaños para obtener información relevante.

Se espera que este martes, según informaron a Noticias Argentinas, el hombre que denunció declare en Comodoro Rivadavia tras un pedido de la Justicia Federal.

La madre de Loan Danilo Peña criticó al gobernador de Corrientes

La mamá de Loan, María Noguera, criticó al gobernador Valdés al sostener que "los primeros días ya tenía que estar acá, darme un abrazo, pero no pasó", sumado a que a 40 días de la desaparición de su hijo "ya no creo en nadie", que José Peña no pensaba que iba a ver tantas personas en el almuerzo y acusó a Laudelina.

Loan Danilo Peña.jpg Loan Danilo Peña lleva 40 días desaparecido.

En diálogo con Alfredo Casado de Radio Splendid, explicó que se enteró por los medios de la búsqueda de Loan en Chubut y Santa Cruz, ya que no le informan nada por el secreto de sumario.

“No suelo ir a la casa de la abuela Catalina, solo va José y justo ese día fue con Loan, que hace rato quería ir al campo y estaba muy contento. Pero por sorpresa, nadie sabía nada, José no estaba enterado de que estaba para ver esa gente, para comer, para compartir un almuerzo”, explicó María Noguera.