Un accidente vial dejó a una mujer grave en Guaymallén

Una mujer de 28 años sufrió heridas de gravedad y permanece internada en el hospital luego de protagonizar un grave accidente vial en la mañana de este jueves en Guaymallén, cuando chocó con su moto contra una camioneta toyota Hilux.

El accidente vial ocurrió a las 5.10 de este jueves en el cruce de las calles Pringles y Artigas, en Guaymallén , cuando chocaron una camioneta Toyota Hilux blanca, que manejaba un hombre y la moto de la víctima, una Zanella 110.

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La damnificada, identificada como Priscila Solis (28) y quien circulaba con una mochila de Pedidos Ya, fue derivada de urgencia al hospital Central , donde permanece internada con politraumatismos graves y una lesión delicada en la pierna izquierda.

De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar, la camioneta estaba al mando de Juan Cortez , quien circulaba por Artigas de norte a sur. El rodado llevaba en su caja varios cajones de madera con verduras.

Accidente vial en Guaymallen choque El accidente vial ocurrió minutos después de las 5 de este jueves.

Al llegar al cruce con Pringles, por causas que se investigan, chocó con la moto de la mujer, quien conducía por esa arteria, de este a oeste.

Como consecuencia del impacto, la mujer cayó al asfalto y sufrió heridas de consideración, por lo que debió ser asistida de urgencia por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Luego fue derivada al hospital Central.

En la escena del siniestro trabajó Policía Científica y Tránsito Municipal, entre otros. Trascendió que el control de alcoholemia al conductor de la camioneta arrojó resultado negativo.