Tragedia en el Aconcagua: murió un montañista ruso durante el ascenso

Un montañista falleció este domingo mientras ascendía el cerro Aconcagua, en un trágico episodio ocurrido en plena ruta del sector El Hombro. El hombre, identificado como K.B., de nacionalidad rusa se desvaneció a gran altura y, pese a los intentos de reanimación, murió en el lugar.

Cómo ocurrió el suceso en el Aconcagua Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió a unos 6.800 metros sobre el nivel del mar, cuando un guía de montaña alertó al servicio médico del Parque Provincial Aconcagua tras notar que uno de sus clientes se había desvanecido durante la travesía.

parque provincial aconcagua.jpeg El hombre, identificado como K.B., de nacionalidad rusa se desvaneció a gran altura Al llegar al lugar y constatar que el hombre no respondía, se iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Los intentos se extendieron durante aproximadamente 20 minutos, aunque no se logró revertir el cuadro.

Qué ocurrirá con el cuerpo del montañista Finalmente, ante la falta de respuesta a las maniobras, se confirmó el fallecimiento del montañista. Tras el deceso, se dio intervención a la doctora María Luz Maturano, de la Oficina Fiscal N.º 11, quien impartió las directivas correspondientes.

Desde la fiscalía se informó que la recuperación del cuerpo quedará supeditada a las condiciones meteorológicas, habituales factores determinantes en las operaciones que se desarrollan en alta montaña dentro del Aconcagua, el cerro más alto de América.

