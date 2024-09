Tensa declaración de Walter Bento: cruces con una jueza y quejas a la prensa

El ex juez Walter Bento , acusado de liderar una asociación ilícita que pedía coimas a imputados federales, volvió a declarar en el juicio en su contra y la testimonial atravesó momentos de tensión , con cruces con la presidenta del tribunal y fuertes acusaciones a la prensa.

Bento acusó a la presidenta del tribunal, Gretel Diamante, de anticipar una sentencia condenatoria. “Ayer la señora presidenta dijo que después de la condena se iba a llevar adelante un juicio de cesura, lo que establece la pena. Pareciera que dio el énfasis a la condena, es lo que se pudo vislumbrar” , lanzó el ex juez durante sus primeras palabras, provocando la inmediata reacción de la magistrada.

juicio walter bento.jpg Foto: Yemel Fil

Diamante negó haber dicho eso, desde la defensa pidieron que no interrumpa la indagatoria y la jueza retrucó: “No me pida que no interrumpa”.

En un ambiente sumamente tenso, Walter Bento siguió: “A nadie se le ocurre hablar de una absolución. Permítanme imaginar, pareciera que hay una sentencia escrita. Quiero creer que no es así”.

Evidentemente molesto, el principal acusado del mega juicio siguió su relato acusando fuertemente a la prensa y a un periodista en particular, con quien su pareja (Marta Boiza, también imputada en el debate) tuvo una pelea en un centro comercial.

Bento acusó de “cobarde” y “agresor de una madre” a ese periodista, en tanto que señaló a algunos medios de comunicación por “mentir” y “modificar lo que se ventila en el juicio”.

Tras las acusaciones, Bento declaró sólo del “caso 8”, en el cual se analiza su accionar en una causa contra un aduanero acusado de contrabando.

En esa causa, a Walter Bento se lo investiga por una supuesta propuesta de entrega de dinero por parte del abogado Martín Ríos (imputado), por intermedio de un funcionario policial, a otro efectivo para que no reconociera al imputado.

El debate tiene a 33 imputados por distintos delitos, la mayoría de estos cohecho y lavado de activos.

Walter Bento, principal acusado de la mega causa, está señalado como “jefe” de una asociación ilícita, pero también es juzgado por 15 hechos de cohecho activo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica (2 hechos), abuso de autoridad (10 hechos), desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba (su teléfono oficial).

El proceso continuará el próximo miércoles 18 en horas de la mañana.

