San Rafael: por el Zonda se desató un incendio de más de 6 kilómetros

Cabe recordar que desde el municipio sostienen diferentes medidas de protección como no permanecer en espacios públicos (plazas, parques, paseos, etc.) y evitar circular en cualquier tipo de vehículo en caso de no ser indispensable. A su vez, permanece activa la línea 2604807949 de Defensa para reportar consecuencias que pueda generar el viento.

image.png

También puede interesarte leer: Por el Zonda: estos son los departamentos donde no habrá clases presenciales en el turno noche y vespertino