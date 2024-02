Robos frustrados y detenidos en Luján y Guaymallén

WhatsApp Image 2024-02-12 at 10.31.39 (2).jpeg

También en Guaymallén

Casi a la misma hora, pero en Guaymallén, otro procedimiento también dio frutos.

Fue el realizado a partir de un patrullaje policial como tantos otros, que interceptó una camioneta Eco Sport blanca con dos sujetos sobre calle Colón, del barrio Lihué.

Dentro del vehículo llevaban cinco garrafas de gas, que habían sido robadas de una casa en inmediaciones del lugar. En este caso intervino la Oficina Fiscal nº 8, donde quedaron los detenidos y también todo lo que sustrajeron.

Pero no fue el único hecho delictivo de la madrugada en la zona. No muy lejos de allí, en Entre Ríos al 1800, cerca de las 3:20 de este lunes, un joven de 25 años fue descubierto "in fraganti" mientras intentaba arrancar con sus manos una farola de 1,5 metros aproximadamente frente a un domicilio.

Fue el mismo propietario de la vivienda, de 49 años, quien alertó a la Policía de lo que ocurría. Al llegar, otra patrulla halló al sujeto cuando acababa de hacerse del farol, ante lo cual fue detenido.

Al igual que en el caso anterior, el hecho también quedó en manos de la Oficina fiscal 8 de Guaymallén.