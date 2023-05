Roban y causan daños en una escuela rural de San Martín

Un grupo de delincuentes causó daños y robó en la escuela Eugenio Petri de San Martín , en tanto que las autoridades del establecimiento dijeron que no es la primera vez que son víctimas de un robo de estas características.

Lejos de conformarse, luego revisaron distintas aulas de donde se alzaron con micrófonos y otros materiales de trabajo. Finalmente fueron a la cocina y sustrajeron varios objetos de bazar como una procesadora, colador y ollas, entre otros.

Medina, angustiada por lo ocurrido, denunció que la escuela permanece a oscuras por una obra inconclusa.

Gran Mendoza: Robo en escuela rural de San Martin

“Ya hicimos los reclamos pero no lo han arreglado. No tenemos luz. La empresa dejó los trabajos, no tenemos respuestas de ellos”, explicó Medina.

Junto a ella, Lorena González, madre de una de las alumnas, se mostró preocupada por los hechos de inseguridad que están afectando a esa zona de San Martín.

“En mi casa también han entrado, a las mamás les roban, a los chicos también. La inseguridad últimamente está peligrosa, los vecinos armamos un grupo para avisarnos y protegernos, porque tenemos miedo para salir y entrar. Sobre todo a la mañana cuando van los chicos a la escuela. Todo el esfuerzo que hacemos se va en segundos. Te da bronca”, explicó la mujer.

El robo es investigado por la Oficina Fiscal de San Martín. Por el momento no hay detenidos.