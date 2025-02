El viaje de ensueño de Santiago Bourdieu a Hawái se convirtió en una tragedia . El joven argentino, de 28 años, murió tras arrojarse al mar desde el temido acantilado Spitting Cave, en la isla de Oahu. Un video, registrado por otro turista, capturó los últimos momentos antes de que se sumergiera en las aguas turbulentas y no volviera a salir.

Bourdieu, un apasionado del rugby y preparador físico del San Isidro Club (SIC), se encontraba disfrutando de sus vacaciones cuando tomó la fatal decisión de saltar desde el acantilado, cuyo desnivel de entre 15 y 18 metros lo convierte en un desafío extremo para clavadistas . Sin embargo, no era un sitio apto para improvisados. Testigos en el lugar intentaron auxiliarlo al ver que no emergía, pero la marea y la falta de equipo adecuado impidieron el rescate inmediato.

Minutos después, un equipo de rescatistas llegó en motos de agua para buscarlo. "Los otros hombres con los que estaba intentaron encontrarlo, pero no tuvieron éxito debido a que no tenían una máscara para ver" , relató un usuario de redes sociales que compartió el video de la tragedia. Finalmente, lograron sacarlo del agua y lo trasladaron a un hospital, donde falleció poco después.

"Realmente estamos tratando de desincentivar a la gente de saltar en esa área. Es un gran lugar para ver, tomar una foto, eso está bien. Pero queremos mantener a las personas fuera del agua", advirtió en su momento James Sloane, capitán del departamento de Seguridad Oceánica de Honolulu.

image.png Quién era el argentino que murió de forma trágica en Hawái: sus últimos momentos Foto: @Drone2Edu

El caso de Bourdieu conmocionó a sus seres queridos y la comunidad del rugby argentino. "Desde el SIC acompañamos con enorme cariño a toda la familia y a los amigos de Santi en este momento. Santi fue jugador camada 96 y también colaboraba como preparador físico en nuestras divisiones juveniles. Se lo va a extrañar", expresó el club en sus redes sociales.

Por su parte, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) también manifestó su pesar: "El Consejo Directivo de la URBA expresa sus condolencias por el fallecimiento del ex jugador y actual preparador físico del plantel superior del SIC, Santiago Bourdieu, y acompaña a su familia, a sus amigos y al club en este momento de tristeza".

Su hermano, Bautista, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: "Me enseñaste lo que es la predisposición para ayudar y estar, algo que yo nunca tuve, pero prometo seguir tu legado". Incluso su ex pareja, Agostina, también lo recordó con cariño: "Siempre veías el vaso medio lleno y me mostrabas que nada en la vida es tan grave".

Con su partida, Santiago deja un gran vacío entre sus amigos y familiares. La tragedia en Spitting Cave vuelve a poner en el centro del debate los peligros de desafiar la naturaleza sin medir las consecuencias./Infobae.