Noche de terror: periodista mendocino y su familia tras accidentarse, sufrieron una "emboscada" en una calle de Luján

Tras esto, mientras Andrea y su hija Sofía estaban detrás del auto en un segundo vehículo: "Había otro auto que iba atrás de Jorge que lo esquiva porque si no, lo hubiera chocado por atrás".

Si bien solo su esposo sufrió un "latigazo", estacionaron hacia un costado de la lateral y llamaron a la policía vial de Luján de Cuyo para denunciar el hecho. "Llamé y la chica que me atiende me dice que "ya iban a ir y que si hay algún lesionado". Le digo "mira, mi marido ha tenido como un latigazo, pero no importa, vengan a ver" para dejar en constancia la denuncia y nos vamos porque es un lugar feo".

Poco a poco se apagaba ante la noche, y ante las advertencias de los vecinos por la peligrosidad de la zona, las horas de espera por un móvil fueron interminables y Andrea llamó por una cuarta y última vez: "En el cuarto llamado le dije, "mirá, el lugar es feo, los vecinos nos han dicho que roban". Pero desde el otro lado les dijeron que tenía que esperar y que pronto llegaría alguien.

Luján de Cuyo.jpeg

Pese a la insistencia y el temor de su marido Jorge, todos decidieron esperar hasta que ocurrió lo más desafortunado a las 20.40: " Aparecen dos tipos así con gorra y la cara tapada. Y en eso me grita mi hija, yo logro irme al auto atrás (...) me encierro en el auto con mi hija y, mi marido, se queda adelante con el otro auto afuera y con el tipo lo encañonó en el pecho y le gatilló (dos o tres veces). Gracias a Dios, no salió".

Ahí me decía Jorge que le gatillaba y le decía "dame todo lo que tenés". Él decía, "llévate el auto, todo está en el auto. Mi celular es viejo, está todo en el auto, llévatelo".

En medio del forcejeo y las amenazas de los malvivientes, en el segundo auto (Ford Ka) Andrea se refugiaba con su hija, pero el segundo ladrón ingresó por la ventanilla del acompañante y, con angustia, relató que a su hija "él le estaba apuntando en la nuca" e incluso también le había gatillado: "Mi hija le pegaba el chorro y la bocina. El tipo la seguía encañonando y le gatillaba en la nuca. Gritaba como una desaforada".

Sin embargo, la pesadilla terminó cuando los vecinos de la zona fueron alertados por la cantidad de bocinazos que se escucharon y decidieron auxiliarlos. "Los vecinos nos dijeron "váyanse, váyanse, váyanse"(...) Fuimos a tres cuadras donde estaba el chapista que queda al frente a las canchas del Procrear de Maipú. Ahí nos ayudó y venía pasando otro móvil, y le contamos la situación".

Como si fuese algo insólito, Andrea afirmó que el mismo móvil tuvo que retirarse de inmediato, porque el mismo ladrón que había encañonado a su marido le robó el celular a una chica que bajaba del micro.

Tras el hecho, así se encuentran hoy

En el día de hoy, Pellereti se dirigió a la policía de Luján de Cuyo donde fue atendida por el Director de Tránsito para dar a conocer el accidente inicial, además de iniciar un expediente donde quedarían expuestos los gastos por daños del vehículo por medio de fotos y videos. Como un tema aparte relacionado con la seguridad, la denuncia del robo sería realizada por su esposo.

Ahora estoy un poco más tranquila, pero yo pensé que me quedaba sin hija y sin marido. Los tipos gatillaban y, gracias a Dios, no salió el tiro. Pero, si hubiera salido ¿Qué pasaba? Yo hubiera estado llorando dos personas.