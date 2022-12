Los misteriosos videos de la casa de la desaparecida Silvia Chávez

La desaparición de Silvia Chávez es un misterio que tiene intrigados a los sanrafaelinos; pero las situaciones que se han vivido en el expediente no dejan de generar intriga, también. Es que su hermana, Lucía, dijo que intentó radicar la denuncia pero no se la recibieron y por su propia cuenta decidió ingresar a la casa donde vivía Silvia, de quien no tenía noticias desde hacía 3 meses.

Es que el juez Sergio González, antes de decidir si correspondía mantenerlo en prisión, se tomó el trabajo de mirar los videos de la hermana de la víctima, y llegó a la conclusión de que era más sospechosa ella que el inquilino.

Primero, porque no entendía qué razón podría haber llevado a Albornoz a asesinarla, a pesar de que los argumentos de Giaroli tenían color.

Segundo, porque el juez de garantías halló en el conflicto judicial que se entablaron las hermanas para la sucesión, a fin de saber cómo usufructuar la casa paterna que estaba habitando solamente Lucía, el posible móvil del eventual crimen.

Pero sobre todo, fueron los videos los que le generaron dudas a González, ya que se preguntaba acerca de los términos usados por Lucía, la meticulosidad en algunas descripciones de las filmaciones, y sobre todo porque ella misma se encargó de contaminar la escena del crimen.

SITIO ANDINO ya a develado algunos aspectos de esos relatos, pero esta nota se ilustrad con algunos de esos videos que tantos interrogantes ha motivado en los investigadores y en la sociedad sanrafaelina que pudo verlos en Canal 4 de Televisión.

Algunas de las llamativas afirmaciones de Lucía mientras graba, eran: “Está la factura de vencimiento que la voy a ir a pagar ahora para que no corten la luz…”, e inmediatamente después narra que “esta es la heladera que ahora voy a inspeccionar qué hay adentro… leche vencida, hay un olor insoportable, la insulina estropeada, no me explicó por qué si se fue a un geriátrico…”, en una especulación que surgió como hipótesis a partir de que un vecino le habría dicho que Silvia tenía ganas de irse a un centro de residencia de ancianos. Pero todos los que fueron inspeccionados, no dieron cuenta de su presencia.

“Esto es lo que hay en la gaveta de verdura, todo echado a perder, ¡increíble con el precio que tienen los alimentos; esto es lo que hay dentro del botiquín, los cepillos de dientes…”, sigue su relato mientras recorre el baño también.

Cuando ingresa en el comedor, cuenta que hay “hay una calabaza que ha sido comprada el 16 de julio, esto lo saqué para poder lavar la heladera”, en lo que al juez y al fiscal la resultó sumamente preocupante porque en definitiva, termina revelando que contaminó la escena del crimen.

Esto se confirmaría luego por el testimonio del vecino que contó que le pidió una mopa para lavar unas manchas de sangre que había en el piso, que inicialmente se sospechó que fuera humana, pero el laboratorio hasta ahora lo descartó, y podrían haber sido gotas emanadas de la bolsa de bifes de hígado ya putrefactos que hallaron Lucía y su primo Daniel cuando ingresaron a la casa.

Esos videos, a su vez, dejaron algunos elementos que han sido ahora puestos a interpretación de la fiscal de violencia de género, Paula Arana, para ver si se pueden obtener nuevas pistas sobre la pregunta generalizada en el sur provincial: ¿qué pasó con Silvia Chávez?

