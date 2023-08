Los duros detalles de la joven desaparecida en el Parque

Durante el tiempo en el que el sujeto estuvo detenido, Fernanda -como la llama su familia- residió en la casa de sus padres junto a sus cuatro hijos menores (que están a cargo del padre de ella). Pero hace aproximadamente un mes, la joven se fue de la casa.

"Yo intenté contactarla hasta que unos amigos me comentaron que la vieron en las Churrasqueras del Parque. Llamé a los dueños del lugar y ellos me negaron que mi hija estuviera ahí, pero alguien de adentro después me confirmó que mi hija sí estaba ahí, y que le iba a pedir a mi hija que me llamara", relató el hombre.

desaparecida paradero.jpeg

Según la palabra de José Ángel, el último contacto que tuvo con su hija fue el viernes 19 de agosto, momento en el que dialogó con Fernanda y ella le envió 6 mil pesos para sus hijos. Además, ese día acordaron juntarse para hablar sobre los menores y acordar un régimen de visita.

Finalmente, el lunes 21 por la tarde la familia recibió varios llamados alertando sobre una discusión que Fernanda tuvo con personal del lugar y que terminó con el llamado a la Policía.

"Él tiene una prohibición de acercamiento con mi hija y aparte ha estado preso por otros casos de violencia; y creo que hasta abusó de una chica. Con la excusa de que tenía que llevarle una mochila a mi hija, él salió de las Churrasqueras, cortó la pulsera electrónica y se fue del predio. De ahí en más nadie sabe nada más", remarcó el padre de la joven desaparecida.

Los padres de Carolina Fernanda Pizarro temen por su hija ya que el sujeto es muy violento.

"Él le decía que si no estaba con él, no iba a estar con nadie más", expresaron los padres de la joven.

"Nosotros queremos saber si ella está viva. Nada más. Con este tipo al lado de ella, todos los días esperamos malas noticias, porque es violento. Yo no me explico por qué lo dejaron salir de la cárcel. Ya no damos más", finalizó el padre de Fernanda.

El pedido de búsqueda

Según consta en la denuncia, la mujer fue vista por última vez en las Churrasqueras del Parque General San Martín. La misma responde a las siguientes características físicas: mide 1.70 de estatura, de 31 años de edad, de contextura física delgada, tez trigueña, de cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros, ojos color marrones.

Desde la Justicia, solicitan a la población que cualquier información relacionada a ella debe comunicarse al 911, a la división Búsqueda de Personas (teléfono: 261 3857 150), o a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional (348 7535; 348 7531; 348 7532).