La única imputada por las estafas de Megatecnología quedó en libertad tras acordar pagos a las víctimas

El fallo fue dictado por el Juzgado Penal Nº2, luego de un acuerdo entre la defensa de la acusada y la Fiscalía

La Justicia de Mendoza avanzó en uno de los casos más resonantes de estafas en la provincia. Este jueves, se resolvió mediante un juicio abreviado la situación procesal de Daniela Heinrich , una de las imputadas en la causa vinculada al negocio Megatecnología , donde más de un centenar de mendocinos resultaron damnificados.

La mujer fue condenada a 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional , por lo que recuperó la libertad tras el cese de la prisión preventiva.

La caída de Megatecnología y la cronología de una de las mayores estafas en Mendoza

Con contratos y oficinas, así operaba la presunta estafa que involucra a abogados mendocinos

El fallo fue dictado por el Juzgado Penal Nº2 , luego de un acuerdo entre la defensa de la acusada y la fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, representada por la fiscal Mariana Pedot .

En ese marco, Heinrich admitió su participación en la maniobra fraudulenta y se declaró culpable del delito de estafas reiteradas de computadoras e insumos informáticos .

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Como parte del acuerdo, la imputada ofreció una reparación económica del 70% del perjuicio causado a los denunciantes, lo que permitió avanzar en la resolución del caso bajo esta modalidad (aquí la persona imputada ofrece pagar una suma de dinero equivalente al 70% del daño económico causado).

Según fuentes cercanas a la investigación, la acusada reconoció su responsabilidad en 98 causas, mientras que otras 57 denuncias quedaron en estado de archivo, al menos por el momento.

El acuerdo fue homologado por la jueza Patricia Alonso, quien validó tanto la admisión de culpa como las condiciones establecidas entre las partes.

Reglas de conducta y restricciones

A pesar de haber recuperado la libertad, Heinrich deberá cumplir una serie de estrictas reglas de conducta, entre ellas:

Prohibición de acercamiento a las víctimas

Prohibición de salida del país durante seis meses

Obligación de informar cualquier cambio de domicilio

La causa sigue abierta

Si bien esta resolución representa un avance clave en el expediente, la investigación aún no está cerrada.

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Sobre los principales responsables del esquema, Cristhian David Holguín Restrepo y su hermana Alejandra, ambos señalados como dueños de Megatecnología, continúa vigente un pedido de captura a nivel nacional.

Una causa histórica en Mendoza

Con más de 150 denuncias, un perjuicio millonario y responsables prófugos, el expediente se transformó en un caso testigo dentro del fuero de Delitos Económicos. La magnitud del daño, tanto económico como social, marca un antes y un después en la relación de confianza entre consumidores y comercios del rubro tecnológico.

Mientras la Justicia avanza en la investigación, se mantiene activa la búsqueda de los principales acusados

El desenlace de esta causa será clave no solo para las víctimas, sino también para sentar precedentes judiciales en investigaciones futuras.

El posible regreso de los prófugos, sumado a una eventual condena, podría aportar claridad a un caso que aún deja interrogantes abiertos.