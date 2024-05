La familia de Tomás Trossero y la "impotencia de que no haya justicia"

“Tomás, hijo, en la tierra no hay justicia, pero existe la justicia de Dios…Beso al cielo, te amo”. La frase figura en la “info” del contacto de Whatsapp de Teresa Pal, madre de Tomás Trossero (19), el chico que murió en el 2010 tras ser atropellado por Pablo Yañez, que manejaba alcoholizado y quien días atrás volvió a protagonizar un accidente vial con más de 2 gramos de alcohol en sangre.

“Estamos sobreviviendo. Cada noticia que vemos nos duele, claro que nos duele, nos duele la impotencia de que no haya justicia, que seguimos en la misma , que no se cumple la ley, que este tipo, por más que le saquen el carnet, va a seguir manejando porque nadie lo va a controlar”, contó Teresa.

pablo emiliano yañez.jpg Pablo Yañez protagonizó un nuevo accidente vial en Luján de Cuyo. Manejaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre.

La mujer admitió haberse estremecido con el choque de Yañez, ocurrido en la madrugada del viernes pasado en la rotonda de calle Araoz y Acceso Sur. “Me shockeé. Pensé que había matado a otra persona. Realmente se me paralizó todo. No seguí leyendo, me quedé paralizada”, explicó la mujer sobre el momento en el que leyó la noticia del siniestro.