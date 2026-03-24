La abogada argentina acusada de racismo en Brasil regresará al país, pero tendrá que cumplir ciertas condiciones

La abogada argentina detenida en Brasil, Agostina Páez, por el delito de “injuria” por gestos racistas , regresará al país tras la primera audiencia de instrucción y juzgamiento en donde el juez local resolvió otorgarle una pena de dos años.

La joven de 29 podrá volver a la Argentina, pero tendrá que cumplir con tareas comunitarias. Sin embargo, aclaró que no se sentirá segura hasta no emprender su regreso.

De la polémica al tribunal, Brasil define el futuro de la abogada argentina acusada de racismo

La letrada defensora Carla Junqueira detalló a los medios: “Tenemos que hacer trámites, la fiscalía no se opuso y el juez tiene que definir la caución. Es una cuestión de unos tres días”.

Además, detalló: "Fiscalía redujo el pedido de tres delitos a uno, con pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios y pagamento de reparación a las víctimas". Resta conocer los montos que deberá abonar la joven, dado que la Justicia aún no los establece.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Policiales | La Justicia de Brasil resolvió que Agostina Páez regrese a la Argentina, aunque deberá cumplir una condena con condiciones. La pena es de dos años por injuria racial, pero será reemplazada por tareas comunitarias y una reparación económica a las víctimas. Su defensa, a cargo de Carla Junqueira, indicó que restan trámites administrativos para concretar el regreso, que podría darse en los próximos días. Tras la audiencia, Páez expresó que su prioridad es volver a su provincia y reunirse con su familia, mientras que admitió sentir temor por la situación. El hecho ocurrió en Río de Janeiro, donde un gesto discriminatorio quedó registrado en video y fue clave para la causa. Más info en sitioandino.com #Brasil #Policiales #Justicia #Actualidad"

“Lo único que me importa es estar en Santiago del Estero y con mi gente”, expresó la acusada tras la audiencia. A su vez, indicó que le gustaría volver a Brasil porque le agrada como destino turístico, pero en este momento siente temor.

Páez pidió disculpas públicas a través de sus redes sociales y en la previa a la audiencia expresó su temor: “Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar”.

La audiencia judicial comenzó cerca de las 16 horas, y finalizó antes de las 19:30. Llamó la atención que su padre no pudo ingresar a la sala y tuvo que esperar afuera del recinto, al igual que los medios de comunicación.

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Qué sucedió en Río de Janeiro, Brasil

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas en enero pasado. Páez fue detenida con prisión domiciliaria por tres hechos de injuria racial, un delito que prevé una pena máxima de 15 años y no es excarcelable.

La joven de 29 años, representada por la letrada Carla Junqueira, consignó que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.