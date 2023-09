Jury a Walter Bento: el juez declaró tres horas y juró ser inocente

En un pasaje de su testimonial hasta hizo hincapié de un viaje a Las Vegas, en Estados Unidos, afirmando que los acusadores la señalan como “la ciudad del pecado”, aunque el juez dijo que fue elevada como “categoría de arquidiócesis por el Papa Francisco”.

Esto por la acusación del Consejo de la Magistratura sobre “comportamientos contrarios al decoro y a la dignidad”.

Las declaraciones de Walter Bento

A la testimonial de ayer lunes, hoy el juez Walter Bento continuó con su relato y dio detalles de sus fallos en los 15 hechos por los cuales lo acusan de cohecho.

“Jamás he favorecido a un narcotraficante; al acusador del hecho de narcotráfico que ayer se me dio lectura, yo le denegué cuatro exenciones de prisión, tres excarcelaciones y dos prisiones domiciliarias. Cuando le resolvieron la situación legal, yo estaba de licencia con varias costillas fracturadas y mi subrogante legal le dictó el procesamiento por 245 kilos de droga. Y la falta de mérito por 5 kilos. Me encantaría que me digan en qué causa yo beneficié a un narcotraficante, porque jamás, jamás beneficie a nadie”, lanzó.

Bento también expuso sobre la acusación sobre un supuesto engaño al Banco Nación: “Señor presidente, me encantaría que me pudiera exhibir el doctor Piedecasas la constancia donde yo he firmado diciendo que quería un préstamo para una vivienda única. Pero no se preocupe, doctor, no lo busque, porque no lo va a encontrar. Porque nunca pedí un préstamo para una vivienda única, porque nunca engañé, nunca tuve mala fe y nunca abusé de mi cargo”.

Y sobre un supuesto enriquecimiento ilícito, agregó: “Leí las 540 hojas de la pericia contable. En ninguna parte dice eso. No determinó enriquecimiento patrimonial apreciable. Pero ayer se afirmó lo contrario. Yo hablé ayer de inexactitudes, porque soy respetuoso”.

El jury de enjuiciamiento va a continuar este miércoles con la testimonial de decenas de testigos. Se estima que a fines de noviembre el jurado dará la resolución.