Juicio a Walter Bento: declararon dos de los imputados en la mega causa

Pero en los últimos meses, Ríos aseguró que fue “arrepentido” por presiones del fiscal de la causa, Dante Vega. Hoy se esperaba que, posiblemente, se refiriera a esos “aprietes”, pero finalmente no lo hizo. En tanto que tampoco aceptó preguntas de la fiscalía, sobre el resto de los hechos en investigación.

Juicio a Walter Bento por coimas en la Justicia Federal

Ríos, un conocido abogado penalista en la provincia, declaró durante pocos minutos al asegurar que “sólo iba a hablar del caso 8”, uno de los 15 hechos que se investigan en la mega causa.

En ese caso, la justicia analiza una supuesta entrega de dinero por parte del abogado, por intermedio de Bazán, a un policía para que no reconociera Juan Gaete Allende, un supuesto narcotraficante, en una rueda de reconocimiento.

Ríos negó rotundamente haber participado de ese cohecho y aseguró no conocer al policía investigado, como así tampoco a otros personajes mencionados en la acusación.

Antes de esta declaración fue el turno del policía Martín Bazán, quien también es parte de la lista de 33 imputados que tiene el juicio.

El efectivo rechazó toda la acusación en su contra y cargó duramente contra las autoridades policiales que lo denunciaron. “No he cometido ningún cohecho agravado, ni estoy vinculado con ningún narco. No los conozco, no se quiénes son”, explicó.

Cómo sigue el juicio contra Walter Bento

El juicio contra Walter Bento seguirá este viernes a las 9 con la declaración de más testigos.

El ex juez, principal acusado de la mega causa, está señalado como “jefe” de una asociación ilícita, pero también es juzgado por 15 hechos de cohecho activo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica (2 hechos), abuso de autoridad (10 hechos), desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba (su teléfono oficial).

Junto a él están imputados también su pareja, Marta Boiza, dos de sus tres hijos (Nahuel y Luciano) y otras 30 personas, entre ellas, algunos abogados, policías y contrabandistas.

La lista de sospechosos la completan Alfredo Aliaga, Carlos Federico Barón, Martín Bazán, Marcos Adrián Calderón, Mariano Enrique Castro, Leandro Emanuel Cirot, Walter Aníbal Costa, Enrique de la Cruz Rodríguez, Daniel Gonzalo Martínez, Jéssica Miere, Jorge Omar Miranda, Juan Carlos Molina, Eugenio Nasi, Cristian Oliva, Javier Santos Ortega, Omar Armando Rodríguez, José María Sanguedolce, Juan Aliaga, Facundo Alzogaray y Octavio Billi.