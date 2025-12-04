#Taboola
4 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Inseguridad

Intento de robo en el centro de Mendoza: el ladrón terminó detenido por ciudadanos

Ocurrió en Primitivo de la Reta y Amigorena. El ladrón portaba un arma blanca e intentó robar una motocicleta a plena luz del día.

Foto: Cecilia Zabala
Por Sitio Andino Policiales

Durante la tarde de este jueves, se registró un grave episodio en el centro de Mendoza. Un ladrón intentó robar la motocicleta de un joven, pero terminó reducido por transeúntes que advirtieron la situación. Minutos después, personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) acudió al lugar.

Detalles del intento de robo en pleno centro mendocino

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00, en la intersección de Primitivo de la Reta y Amigorena. El hombre portaba un arma blanca, lo que generó temor entre las personas que circulaban por la zona.

