Intento de robo en el centro de Mendoza: el ladrón terminó detenido por ciudadanos

Un ladrón intentó robar la motocicleta de un joven Foto: Cecilia Zabala

Por Sitio Andino Policiales







Durante la tarde de este jueves, se registró un grave episodio en el centro de Mendoza. Un ladrón intentó robar la motocicleta de un joven, pero terminó reducido por transeúntes que advirtieron la situación. Minutos después, personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) acudió al lugar.

Detalles del intento de robo en pleno centro mendocino El hecho ocurrió alrededor de las 18:00, en la intersección de Primitivo de la Reta y Amigorena. El hombre portaba un arma blanca, lo que generó temor entre las personas que circulaban por la zona.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Tras el intento de robo, el delincuente fue perseguido y finalmente controlado por los propios ciudadanos. Poco después, efectivos de la Policía de Mendoza arribaron para tomar intervención y comenzar las investigaciones correspondientes.