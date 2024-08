Hoy declara la abuela de Loan Peña y sigue la interna familiar

Sigue la búqueda Confirmaron que no es Loan el niño de la foto que se viralizó en Colombia

Frente a la curiosidad, Mariano habló y explicó que "la plata se usó para la causa” y que no tiene problema en que le revisen su billetera virtual, ya que “no tiene nada para ocultar”.

También te puede interesar: Confirmaron que no es Loan el niño de la foto que se viralizó en Colombia

Cómo sigue la causa y la interna familiar

En diálogo con el programa Hora de Cierre por Splendid AM990 y explicó: " La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan".

En este marco, Mariano informó que este jueves declarará frente a la jueza Cristina Penzo y sostuvo: "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar".

A su vez, la causa también tiene como foco central una interna familiar luego de que el papá del menor, José Peña, haya manifestado en su testimonio ante la jueza que existe una disputa por tierras pertenecientes a la abuela Catalina.

“Ellos son envidiosos, siempre quieren todo. Yo agacho la cabeza y me voy, y ellos quedan enojados cuando yo no les digo nada. Cada vez que nos vemos sale el tema, pero yo no discuto”, sostuvo el hombre sobre el conflicto con su hermana Laudelina y su pareja, Antonio Benítez.