Grave accidente vial en Lavalle: hay un herido y un imputado por alcoholemia

Un grave accidente vial se registró este viernes por la tarde en el departamento de Lavalle y dejó como saldo a un joven de 22 años con politraumatismos graves y a otro conductor imputado tras comprobarse que manejaba con alcohol en sangre por encima del límite legal.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.05 en la intersección de calle 9 de Julio y Arenales , en la localidad de Jocolí . Según la información policial, vecinos de la zona dieron aviso al 911 al advertir un fuerte choque y la posible presencia de personas atrapadas dentro de los vehículos.

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Al arribar al lugar, efectivos de la Subcomisaría El Porvenir constataron que el siniestro involucró a una camioneta Ford Ranger y un Fiat Palio . Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron y terminaron dentro del patio de una vivienda ubicada al sur de calle 9 de Julio, lo que evidenció la violencia del impacto.

Como consecuencia del choque, el conductor del Fiat Palio, identificado como L. O. (22) , resultó con politraumatismos graves .

Un grave accidente vial se registró este viernes por la tarde en el departamento de Lavalle

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima en el lugar y dispuso su urgente traslado al Hospital Central, donde quedó internado.

En tanto, al conductor de la camioneta, identificado como L. M. (32), se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 1,61 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, se procedió a su imputación y al inicio de las actuaciones judiciales correspondientes. Por estas horas, las autoridades trabajan para determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades en el siniestro, mientras se analizan peritajes y testimonios.