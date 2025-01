Fue a visitar a su tía pero encontró su cadáver en estado de descomposición

En una casa particular de Mar del Plata , sobre la calle Guido al 300 , fue hallado el cadáver de una mujer por su sobrino quien fue a visitarla. Según informaron los investigadores policiales, se cree que por su estado de descomposición llevaba muerta desde hace más de cuatro meses.

En el lugar, el personal de seguridad determinó que la víctima tenía 76 años y su muerte no se habría dado en los últimos días , debido al estado del cadáver, que se encontraba con una descomposición avanzada .

Sin hallar desorden o el faltante de algún objeto, las primeras pericias determinaron que el caso no está relacionado con un posible robo. Pero lo más estremecedor del caso es que, posiblemente, el fallecimiento de la jubilada habría sucedido hace más de cuatro meses y, de no ser por la visita de su familiar, no la habrían descubierto hasta ahora.