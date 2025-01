El policía retirado que asesinó a su vecino por el volumen de la música continuará detenido

Durante su detención, las primeras declaraciones del acusado buscaron explicar los hechos como fueron, desde su perspectiva: “Yo el arma la llevé para intimidar, no con la intención de usarla. Me empezaron a agarrar del cuello, a empujar para atrás y me largaron un par de puñetazos. En ese momento se me dispara el arma, nunca tuve intención ”.