5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Entrevista en Aconcagua Radio

El grooming, en primera persona: "He sido abusada casi toda mi vida"

Una joven mendocina víctima de grooming ofreció una entrevista en Aconcagua Radio, contando su dura historia de vida.

El grooming en Argentina es un delito que crece día a día.&nbsp;

El grooming en Argentina es un delito que crece día a día. 

 Por Pablo Segura

Ornella Carbone, una joven mendocina que hoy tiene 26 años, fue víctima de grooming durante mucho tiempo y ahora, a más de 10 años del momento en el que radicó la denuncia, decidió contar su historia para concientizar a la sociedad sobre el peligro de este delito que crece día a día.

La joven, hoy madre y aún con tristes recuerdos de lo vivido, ofreció una entrevista en Aconcagua Radio, donde contó detalles de su historia.

Lee además
Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.   
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco
El lugar donde ocurrió el accidente vial. 
multa millonaria

Detienen a un conductor ebrio que causó un accidente vial en Godoy Cruz

“Pusimos la denuncia hace 10 años, y obviamente no estaban las mismas leyes que ahora, así que la causa quedó archivada”, explicó, en primera instancia la víctima de grooming.

El grooming es toda acción por la que una persona adulta contacta a un niño o adolescente a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos para atentar contra su integridad sexual. Muchas veces se realiza usando una identidad falsa y creando un vínculo de confianza, que puede ser difícil de reconocer como violencia en un primer momento.

Víctima de grooming cuenta su historia en Aconcagua Radio

Luego, detalló el accionar del agresor: “Sabía bastantes cosas, sabía los horarios en que mi mamá trabajaba, sabía datos de algunos de mis tíos. Bastante raro eso, porque si fuese alguien que conocemos o alguien cercano, supongo ya que ya lo habríamos encontrado, pero bueno, todo puede ser”.

“Si no lo dije antes era por puro desconocimiento de lo que me estaba pasando. Yo sentía que lo que estaba haciendo estaba mal, que era mi culpa, que le iban a hacer algo a mi mamá”, sostuvo Ornella.

La mujer contó que, gracias a una ONG, pudo recomponerse y hoy afirma que ese organismo le salvó la vida.

“Es un proceso que todavía lo estoy intentando procesar, porque no sé si en algún momento va a sanar por completo esa vida, porque más allá de que yo a ellos ya no les sirva, porque ya soy adulta y qué sé yo, mis fotos y eso ellos las siguen teniendo y las siguen circulando”, contó.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio:

Embed

Temas
Seguí leyendo

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Trasladaron en helicóptero al Notti a un bebé quemado con agua hirviendo en San Rafael

Tensión en Malargüe por enfrentamiento entre grupos de la UOCRA

La Patrulla de Rescate del Aconcagua cumple 30 años y así se prepara para nuevos desafíos

Operativos policiales en Maipú y Godoy Cruz: dos detenidos y elementos robados recuperados

"Qué pasa con el alma en una muerte violenta": las escalofriantes búsquedas en redes de César Sena

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Pablo Laurta, cada vez más complicado: confirmaron que el remisero murió de un disparo

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial dejó heridos. 
susto

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Las Más Leídas

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

Por qué piden cambios a la Boleta Única.
elecciones 2025

Los datos que encendieron las alarmas y por los que ahora piden cambios a la Boleta Única

Unidad Fiscal Malargüe.
Que fue mamá luego de los ataques del chacal

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

El accidente vial dejó heridos. 
susto

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Sitio Andino obtuvo la declaración de la ignota legisladora electa por LLA.
Primeras declaraciones públicas

Esta es la voz de Julieta Metral Asensio: la "enigmática" diputada mendocina que hoy se reunió con Karina

Te Puede Interesar

Los proyectos de minería del Gobierno inician su recorrido legislativo.
Debate en la Casa de las Leyes

Los proyectos de minería del Gobierno inician esta semana su recorrido legislativo: cómo será el tratamiento

Por Florencia Martinez del Rio
Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

Por Natalia Mantineo
Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.   
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Por Pablo Segura