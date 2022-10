"El Encargado", a la cárcel con 38 causas por estafar con casas del IPV

Esa misma mujer, antes de presentarse en la Justicia porque no le cumplieron con lo pactado, se acercó al IPV para consultar por dicha persona. Allí se enteró que no era empleado del lugar y, mucho menos, que vendía carpetas para adquirir inmuebles.

A raíz de esa situación, se sumaron más casos y con la misma metodología de estafa.

Cuál era la mecánica de la estafa

Ricardo Paubletti se hacía pasar por un funcionario del IPV pero no lo era. Con ese "verso" se contactaba con personas, generalmente, del departamento de Luján. Esos interesados en tener un lugar para vivir eran de un sectores vulnerables y que no tenían acceso a información para saber y confirmar lo que le ofrecía el sujeto.

El plan que les ofrecía era ser propietario de una carpeta de una vivienda la cual ya estaba construida pero tenía un problema de papeles. Este falso empleado les decía que eran planes que no habían sido debidamente pagados y que, por esa razón, le quitaban la adjudicación a los titulares.

Paubletti decía ser "El Encargado" de recuperar esos inmuebles y, con la supuesta carpeta en mano, se las ofrecía a las víctimas por un monto de 20.000 pesos. Luego de ese pago, el timador les aseguraba que unos días se les iba a ser entrega formal de las supuestas propiedades. Además les entregaba unos formularios que tenían sellos del IPV y que debían completar para seguir con el trámite de titularidad.

Sin embargo, pasado el tiempo, la casa no era entregada por lo que le preguntaban por la demora. El "trabajador" les decía que habían tenido unos problemas con la escritura y que debían cambiar de barrio. "A unos les decía que de Luján tenían que ir a vivir a una casa en Maipú pero era todo un engaño", explicaron.

A otros, en tanto, les afirmaba que debían terminar de pintar unas casas y arreglar algo puntual para demorar la supuesta entrega. "Decía que tenía que remodelarlas y no les cumplía". El acusado, incluso, les explicaba a las personas que tenía una empresa de "recuperación" de viviendas y que ellos se dedicaban a pintarlas.

Por esos retrasos y porque no lo encontraron más, la gente se cansó y lo denunció. En total fueron 70 las víctimas que dijeron ser engañadas pero, actualmente, son 38 las causas que fueron formalizadas ante el fiscal Flavio D´Amore, de la Fiscalía de Instrucción N°7 de Delitos Económicos.

El fiscal tomó intervención y ordenó una serie de medidas con el fin de encontrar al sospechoso, el cual quedó con pedido de captura desde el año pasado.

Los investigadores supieron, a través de las diferentes averiguaciones, que el acusado estaba en pareja con una mujer que trabajaba para la Municipalidad de Luján. Al parecer, según la información, ella lo ayuda para completar la estafa.

Momento de la captura

Una vez con el pedido de de captura en la orden del día, los policías de la División de Delitos Económicos hicieron las tareas de seguimiento. En un primer momento la tarea no fue fácil pero, en base a la información que acumularon con los trabajos de campo, supieron dónde estaba escondido.

De esa manera y, con orden de allanamiento, los policías llegaron hasta una casa ubicada en el interior del barrio Valle del Sol y El Milagro II de Ugarteche. Una vez apostados en el lugar, ingresaron y encontraron a Ricardo Paubletti, quien quedó detenido de manera inmediata y fue trasladado hasta la Comisaría 11ª de Luján.

El sospechoso quedó a disposición del fiscal Flavio D´Amore, quien lo imputó por estafa y ordenó su traslado a la penitenciaría. No tenía antecedentes.

De la vivienda secuestraron un celular Samsung y documentación de importancia para la causa. Entre esos papeles encontraron listas con nombres y números de celulares de las personas perjudicadas en dicha maniobra.

Tras la captura, "El encargado" les explicó a las autoridades que "sabía" que lo estaban buscando pero inventó unas excusas para justificar que no se había presentado. "Una vez vine a la fiscalía y no me atendieron", argumentó falsamente, indicaron. El monto por las estafas superaría el medio millón de pesos.

Ahora, el letrado tiene que hacer una rueda de reconocimiento con algunas de las víctimas y otras medidas para avanzar con la investigación.