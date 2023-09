El dato que preocupa a Marisa Uceda del Frente Elegí

Luego agregó: “Creo que esto es un planteo que nos vamos a tener que dar, si los desdoblamientos le vienen bien al ciudadano, no a quien gobierne”.

Uceda destacó que no hubo irregularidades durante la jornada de elecciones, aunque prefirió no adelantarse a los datos oficiales. “Queremos ser responsables y cautelosos, cosa que no estamos viendo en algunos otros frentes”, lanzó.