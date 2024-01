El cuerpo hallado en Villavicencio era de un hombre con discapacidad

Los peritos establecieron que el cadáver no presentaba ningún tipo de violencia externo, por lo que la primera hipótesis es que no fue víctima de un delito. No obstante, aún se desconoce la causa de muerte.

Analizando las pericias a primera vista, se cree que el hombre podría haber fallecido deshidratado o por un paro cardíaco,entre otras hipótesis.

Los investigadores aseguraron que cerca del cuerpo no se hallaron marcas de pisadas o de arrastre, y que el lugar donde fue hallado es de difícil acceso. En ese sentido, si alguien lo hubiese atacado, habrían quedado rastros en la escena.

Además, a los detectives les sorprendió que la víctima caminaba con sandalias de goma, por lo que no se descarta que el hombre haya estado “perdido”.

Buscan a sus familiares para que declaren

Según trascendió, el hombre tenía poco contacto con su familia. Incluso, existiría una prohibición de acercamiento hacia uno de sus familiares directos.

Fuentes policiales de nuestra provincia confirmaron que en Mendoza no existe ninguna denuncia de paradero, en tanto que por estas horas se intenta determinar si en San Juan se realizó alguna denuncia.

El caso es investigado, por protocolo, por la fiscalía de homicidios, aunque si se confirma la causa de muerte natural, el expediente será archivado.