Detienen a un médico argentino en la Aduana por contrabando de balas

El hombre de 78 años fue detenido en el complejo Los Libertadores tras encontrar municiones en su camioneta Foto: Andesonline

Por Carla Canizzaro







Un médico de 78 años, identificado como J.C.R de nacionalidad argentina, oriundo de San Luis, fue detenido por carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores luego de ser sorprendido transportando balas en su camioneta. El hombre fue imputado por contrabando y luego quedó en libertad.

Cómo ocurrió la detención del médico argentino en la Aduana El hecho ocurrió el martes, cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas fiscalizó una camioneta Toyota Hilux con patente argentina. Durante la revisión, los funcionarios hallaron en un compartimento de la cabina cuatro municiones calibre 32 sin utilizar.

medico_balas2 Los funcionarios hallaron en un compartimento de la cabina 4 municiones calibre 32 sin utilizar Foto: Gentileza Andesonline Posteriormente, al continuar con la inspección, encontraron en la guantera otras ocho municiones del mismo calibre, motivo por el cual se informó al fiscal de flagrancia, quien ordenó la detención inmediata del conductor y la incautación de las balas.

Imputado por contrabando Durante la mañana del miércoles, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Rodolfo Robles Mora le imputó los delitos de porte ilegal de municiones (contemplado en la Ley de Control de Armas) y contrabando.

Como única medida cautelar, la magistrada Valeria Crosa decretó la firma quincenal en Carabineros, tras lo cual el imputado quedó en libertad.