25 de marzo de 2026
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Abuso sexual infantil

Detectan un grave caso de abuso sexual infantil en Luján de Cuyo

Tras la notificación de una red internacional, la justicia provincial detectó un grave caso de abuso sexual infantil en Luján de Cuyo.

Grave caso de abuso sexual infantil en pleno Luján de Cuyo.&nbsp;

Grave caso de abuso sexual infantil en pleno Luján de Cuyo. 

Foto: Ministerio de Seguridad
 Por Pablo Segura

Tras una rápida intervención judicial luego de una alerta internacional por abuso sexual infantil, la justicia provincial detuvo a un hombre en Luján de Cuyo acusado de tener y distribuir material de pedofilia, en tanto que también fue acusado como autor de un vejamen contra una menor de edad.

El grave episodio surgió el viernes pasado, tras una notificación de la red de fiscales 24/7, la cual recibe alertas de Google sobre producción y/o distribución de material de abuso sexual infantil.

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Con la información recibida, la justicia realizó las averiguaciones correspondientes y este miércoles se realizó un allanamiento en Luján de Cuyo donde se detuvo al sospechoso, a quien le encontraron material de relevancia para el caso investigado. Horas después, ya fue imputado.

Detectan un grave caso de abuso sexual infantil en Luján de Cuyo

Según fuentes policiales, el acusado fue imputado este miércoles por producción de material de abuso sexual agravado por ser de un menor de 13 años (dos hechos); tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años (un hecho) y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser una menor de 18 años (un hecho), todo en concurso real.

Fuentes judiciales dijeron que la víctima, en todos los casos, es una menor de 13 años. En tanto que el material incautado confirmaría cada uno de los hechos investigados.

Desde la justicia, mediante un comunicado oficial, destacaron la celeridad con la cual la fiscalía realizó el allanamiento y captura del sospechoso, a horas de haber recibido la notificación de la red internacional.

Desde hace varios años, la Provincia de Mendoza integra una red internacional en la cual Google envía notificaciones sobre la tenencia, producción y difusión de material de abuso sexual infantil.

Esta red notifica a un fiscal de cada jurisdicción (en Mendoza el encargado es Flavio D’Amore), sobre un punto específico donde se está cometiendo el delito. De esta forma, dicha fiscalía debe intervenir.

En este caso, con la información aportada, la policía llegó a una casa en el centro de Luján de Cuyo, donde detuvieron al sospechoso, quien ahora fue trasladado a la penitenciaría provincial, arriesgando una condena a varios años de cárcel.

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