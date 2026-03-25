Abuso sexual infantil en Mendoza: cayó un hombre tras un hallazgo en su casa

El sospechoso está acusado de producir material de abuso sexual y almacenarlo en su vivienda

Un nuevo caso vinculado a la producción y tenencia de material de abuso sexual infantil salió a la luz en las últimas horas en Mendoza . La investigación, encabezada por el fiscal Flavio D'Amore , se resolvió en un lapso de apenas tres horas y culminó con la detención de un hombre en el departamento de Luján de Cuyo .

De acuerdo con fuentes judiciales, el sospechoso está acusado de producir material de abuso sexual y almacenarlo en su vivienda , donde finalmente fue aprehendido tras un allanamiento.

Cómo evoluciona la salud la nena baleada en Godoy Cruz tras una cirugía de alto riesgo

Detectan un grave caso de abuso sexual infantil en Luján de Cuyo

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual , a cargo de D'Amore, ordenó un operativo en el domicilio del acusado. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron fotografías y videos vinculados a la producción de Material de Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (MASNNA) .

A partir de estas pruebas, el hombre fue imputado por cuatro hechos , todos en perjuicio de la misma víctima, y posteriormente trasladado a la Penitenciaría de Mendoza , donde permanece detenido.

El sospechoso está acusado de producir material de abuso sexual y almacenarlo en su vivienda

Las imputaciones y agravantes

En cuanto a la calificación legal, el acusado enfrenta cargos por:

Producción de material de abuso y/o explotación sexual de menores , agravado por tratarse de una víctima menor de 13 años (dos hechos).

, agravado por tratarse de una víctima menor de 13 años (dos hechos). Tenencia de MASNNA , agravada por la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

, agravada por la convivencia preexistente con una menor de 18 años. Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado también por la convivencia con una menor.

Todos los delitos fueron imputados en concurso real, lo que implica una posible acumulación de penas en caso de condena.

Una alerta internacional y respuesta en tiempo récord

El caso se inició el pasado viernes, cuando se recibió una alerta internacional proveniente de Estados Unidos. A partir de ese aviso, se activó el protocolo de la Red 24/7, un sistema que articula fiscales de todo el país para dar respuesta inmediata a este tipo de delitos.

google.jpg A partir de ese aviso, se activó el protocolo de la Red 24/7

En ese contexto, el fiscal D'Amore logró identificar y detener al sospechoso en apenas tres horas, en un operativo que destacó por su rapidez y coordinación.

Del procedimiento participaron la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa Google (con sede en Estados Unidos) y la Red 24/7.

Mientras el acusado permanece detenido, la investigación continúa en curso para profundizar el análisis del material secuestrado y determinar si existen otras posibles víctimas o implicados.