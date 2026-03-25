25 de marzo de 2026
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Abuso sexual infantil

Abuso sexual infantil en Mendoza: cayó un hombre tras un hallazgo en su casa

Un hombre fue detenido en Luján de Cuyo tras una investigación que se resolvió en apenas tres horas. Está imputado y alojado en la Penitenciaría Provincial.

El sospechoso está acusado de producir material de abuso sexual y almacenarlo en su vivienda

El sospechoso está acusado de producir material de abuso sexual y almacenarlo en su vivienda

 Por Carla Canizzaro

Un nuevo caso vinculado a la producción y tenencia de material de abuso sexual infantil salió a la luz en las últimas horas en Mendoza. La investigación, encabezada por el fiscal Flavio D'Amore, se resolvió en un lapso de apenas tres horas y culminó con la detención de un hombre en el departamento de Luján de Cuyo.

De acuerdo con fuentes judiciales, el sospechoso está acusado de producir material de abuso sexual y almacenarlo en su vivienda, donde finalmente fue aprehendido tras un allanamiento.

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Allanamiento y secuestro de pruebas clave

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de D'Amore, ordenó un operativo en el domicilio del acusado. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron fotografías y videos vinculados a la producción de Material de Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (MASNNA).

abuso sexual infantil
El sospechoso está acusado de producir material de abuso sexual y almacenarlo en su vivienda

El sospechoso está acusado de producir material de abuso sexual y almacenarlo en su vivienda

A partir de estas pruebas, el hombre fue imputado por cuatro hechos, todos en perjuicio de la misma víctima, y posteriormente trasladado a la Penitenciaría de Mendoza, donde permanece detenido.

Las imputaciones y agravantes

En cuanto a la calificación legal, el acusado enfrenta cargos por:

  • Producción de material de abuso y/o explotación sexual de menores, agravado por tratarse de una víctima menor de 13 años (dos hechos).
  • Tenencia de MASNNA, agravada por la convivencia preexistente con una menor de 18 años.
  • Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado también por la convivencia con una menor.

Todos los delitos fueron imputados en concurso real, lo que implica una posible acumulación de penas en caso de condena.

Una alerta internacional y respuesta en tiempo récord

El caso se inició el pasado viernes, cuando se recibió una alerta internacional proveniente de Estados Unidos. A partir de ese aviso, se activó el protocolo de la Red 24/7, un sistema que articula fiscales de todo el país para dar respuesta inmediata a este tipo de delitos.

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A partir de ese aviso, se activó el protocolo de la Red 24/7

A partir de ese aviso, se activó el protocolo de la Red 24/7

En ese contexto, el fiscal D'Amore logró identificar y detener al sospechoso en apenas tres horas, en un operativo que destacó por su rapidez y coordinación.

Del procedimiento participaron la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa Google (con sede en Estados Unidos) y la Red 24/7.

Mientras el acusado permanece detenido, la investigación continúa en curso para profundizar el análisis del material secuestrado y determinar si existen otras posibles víctimas o implicados.

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