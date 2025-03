Conmoción: asesinaron de un disparo a un abuelo que protegía a sus nietas de un robo

Inmediatamente, Albadein comenzó a tocar la bocina sin frenar en señal de alerta, lo que frustró la acción de los delincuentes y apresuró su huída. No obstante, mientras estos se daban a la fuga, dispararon a quemarropa hacia el rodado.

Desafortunadamente, una de las balas ingresó por la ventana izquierda de la parte trasera del vehículo, donde se encontraba Cabrera. “Tiraron el tiro y se lo dieron a él porque cubría a las criaturas. Dio la vida por sus nietas porque ese tiro podría haber sido para la beba o para mi sobrinita”, contó Helena Bane, otra de las hijas de la víctima.

Además, la mujer añadió en diálogo con TN que su “hermana estaba desesperada porque no podía bajar del auto, porque estaban las criaturas”.

Tras el terrible suceso, la familia trasladó a Cabrera a la Clínica Figueroa Paredes. Allí, se constató que la bala había impactado en su axila y se le realizaron maniobras de reanimación por varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los galenos, Benito falleció a los pocos minutos.

Bane contó que, mientras se encontraba en la sala de espera junto a su sobrina, mientras Cabrera aún era asistido, la pequeña le dijo: “Me lo mataron al tata, tía”. “Le dije que no lo habían matado y a los 20 minutos me dijo el médico que había fallecido porque la bala había atravesado su pulmón", completó.

Homicidio en La Matanza: Benito Cabrera "empezaba a disfrutar de su jubilación"

Sobre Benito, Helena contó que había cumplido los 65 años el pasado 21 de marzo y que recién “estaba empezando a disfrutar de su jubilación” tras trabajar por 36 años en una fábrica de plásticos.

“Era un hombre trabajador, honesto, buen padre y buen abuelo”, completó previo a exigir que se “haga justicia, que esto no quede impune”. Con información de TN y SMNoticias.

