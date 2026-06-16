Condenaron a tres años de prisión al profesor por abuso sexual en San Rafael

El docente llegó a la instancia de juicio abreviado imputado por el delito de abuso sexual simple agravado Foto: Cristian Lozano

En un juicio abreviado realizado durante la tarde de este martes, la Justicia condenó a tres años de prisión en suspenso a Hernán Castro Aguilera , el docente de una escuela técnica de San Rafael acusado de abusar sexualmente de sus alumnas . Al no registrar antecedentes penales previos, el condenado obtuvo el beneficio de la condicionalidad , por lo que no irá a prisión de manera efectiva, aunque deberá cumplir con estrictas reglas de conducta.

La sentencia fue homologada por el juez Jorge Yapur Meca luego de que el propio imputado admitiera los hechos . La resolución judicial incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia y una prohibición de acercamiento de 500 metros hacia las dos víctimas, prohibiéndole además cualquier tipo de contacto físico o por plataformas digitales.

La investigación penal, que estuvo liderada por la Fiscalía de Violencia de Género a cargo de la fiscal Paula Arana, determinó que los ataques ocurrieron en los talleres de la institución sanrafaelina y durante el horario de clases. Castro Aguilera aprovechaba su rol de autoridad para someter a las adolescentes.

Según la información judicial, el docente cometió los abusos en al menos seis ocasiones comprobadas . Los aberrantes episodios salieron a la luz cuando los padres de dos alumnas formalizaron las denuncias correspondientes.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, aula vacía, sin clases, suspendidas Al no registrar antecedentes penales previos, el condenado obtuvo el beneficio de la condicionalidad. Foto: Cristian Lozano

Por un lado, una de las víctimas denunció que, cuando tenía 13 años, el profesor utilizaba la excusa de buscar herramientas o materiales para colocarse detrás de ella y apoyar sus genitales contra su cuerpo. Por su parte, otra de las estudiantes, de 14 años de edad, relató ante las autoridades judiciales haber sufrido tocamientos en los pechos por parte del docente bajo la misma modalidad.

Los episodios de abusos aparecieron en el año 2024, a raíz de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre una tensa reunión en el colegio. Durante ese encuentro institucional, se desencadenaron hechos de extrema tensión tras ventilarse las conductas de índole sexual del docente. Fue en ese escenario donde las víctimas se animaron a relatar los padecimientos que habían sufrido en años anteriores.

Durante la instrucción de la causa, se incorporaron al expediente actas internas de la escuela técnica que daban cuenta de que Castro Aguilera ya arrastraba acusaciones previas por realizar chistes de contenido sexual y tocar las nalgas de alumnos varones.

Peritajes psicológicos y calificación legal

El docente llegó a la instancia de juicio abreviado imputado por el delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido por el encargado de la educación, en concurso real por la cantidad de hechos.

Como parte fundamental de la condena dictada este martes, el magistrado dispuso que el exprofesor deberá someterse obligatoriamente a un tratamiento psiquiátrico ambulatorio coordinado por el Cuerpo Médico Forense. Esta medida se ordenó luego de que los peritajes psicológicos oficiales advirtieran que el condenado presenta rasgos que, de no ser tratados de forma idónea, podrían volverlo peligroso para sí mismo y para terceras personas en el futuro.