Caso Loan Danilo Peña: declaró un imputado y "aportó mucha información"

Por otra parte, fueron citados a indagatoria para este miércoles y jueves Antonio Bertón, Luis Méndez (hijo del comisario Francisco también detenido), Roque Noguera, primo de la madre de Loan, y a una hermana de Antonio Benítez que aún no fue identificada.

Mientras continúan las declaraciones indagatorias, en la jornada se llevaron a cabo rastrillajes en tres lagunas y se buscarán restos humanos con ayuda de perros en la vivienda de la abuela del pequeño de cinco años, según averiguó la agencia Noticias Argentinas.

El pedido fue hecho por la querella, precisamente por Roberto Méndez, uno de los representantes de la familia. Fuentes afirmaron a NA que los canes no estuvieron bien direccionados en anteriores procedimientos, al tiempo que consideraron: "Al haber pasado 41 días, la expectativa de encontrarlo con vida es prácticamente nula".

Corrientes: la defensa de Laudelina rechazó el careo con Benítez

Mónica Chirivín, defensora de la tía de Loan, detenida en la cárcel de mujeres de Ezeiza, desestimó el pedido de careo con Antonio Benítez, otro de los imputados en la causa que investiga el extravío del niño, porque "resultaría un dispendio jurisdiccional inútil que nada nuevo aportaría a la causa".

De acuerdo a la información a la que accedió a Noticias Argentinas, Laudelina habría manifestado no tener intención de carearse con Benítez "dado que lo tomaría como una situación violenta".

La impactante declaración de Laudelina: "A Loan se lo llevaron"

"Por ello, conforme lo dispuesto por el Art 276 del CPPN, in fine ‘el imputado podrá solicitarlo, pero no podrá ser obligado a carearse’ y que no ha sido ordenada por esta instancia, tener presente y hacer saber la negativa expresada por Laudelina Peña al imputado Bernardino Benítez y su defensa", expresa el escrito.

El careo había sido solicitado por la defensa de la pareja de Laudelina, Antonio Benítez, ante las indagatorias ocurridas la semana pasada. En tanto, Macarena, una de las hijas de Laudelina, afirmó en declaraciones televisivas que su madre "está presa por tarada" e insistió con su inocencia.

