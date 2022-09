Caso León Burela: la viuda y la bruja, absueltas

Las pruebas que expuso la fiscalía no convencieron a los miembros del jurado. Ríos había enumerado las pruebas en contra de Ventura y Castro, sobre todo una escucha telefónica en la que, tras una discusión, la bruja le dijo a la viuda "contales que mandaste a matar a tu marido".

Para Ríos, ambas mujeres planearon el crimen y Ventura hasta dejó abierta la puerta de su casa para que el sicario pudiera asesinar a León Burela, quien fue acribillado a balazos -uno de los tiros efectuado en la sien, a corta distancia-.

Sin embargo, no se llegó la unanimidad necesaria para declarar a las imputadas culpables.

De esta forma, la fiscal Ríos aseguró que por decisión del Jefe de Fiscales, Fernando Guzzo, no se iba a continuar con la acusación. No obstante, dejó asentado que ella no estaba de acuerdo con esa decisión.

Ante esto, el asesinato de León Burela quedó impune.

León Burela.webp El médico León Burela, acribillado a balazos en su casa de Las Heras.

El asesinato de León Burela ocurrió el 15 de abril del 2019 en el barrio Kolton de Las Heras y en un primer momento se creyó que había ocurrido durante un asalto.

Sin embargo, la causa dio un giro inesperado cuando la fiscal ordenó la captura de Ventura, asegurando que esta había mandado a matar a su marido, contratando un sicario que hasta el día de hoy no está identificado.

Pero eso no fue todo. En la investigación se determinó que Ventura había contado con la colaboración de su amiga bruja, quien con "brujerías" intentaba desviar la investigación. En los allanamientos donde capturaron a las sospechosas, se hallaron anotaciones en contra de la fiscal y periodistas mendocinos.

La causa atravesó distintos tribunales que avalaron la pesquisa de Ríos pero en el debate, algunos miembros del tribunal entendieron que no había pruebas necesarias para declarar a las imputadas culpables.