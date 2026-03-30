Audiencia clave para el celador acusado de abuso sexual en La Paz

La audiencia será en el este provincial.

El celador que fue detenido e imputado por abuso sexual contra la menor que en septiembre del 2025 se atrincheró en una escuela de La Paz, tendrá este lunes la audiencia de prisión preventiva , una instancia que es clave para su futuro procesal.

Es que, por primera vez, un juez revisará la causa y analizará la acusación contra el hombre, quien está sumamente complicado en el expediente, señalado como autor de un abuso sexual simple en perjuicio de la menor mencionada.

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La imputación se basa, en gran parte, por el testimonio de la adolescente , quien en el marco de las entrevistas con profesionales tras el atrincheramiento ocurrido en la escuela Marcelino Blanco de La Paz , denunció que había sido víctima de un abuso sexual.

La audiencia en cuestión se realizará este lunes en el este provincial, y tendrá a Ricardo Shulz como juez encargado de analizar las pruebas.

Se cree que el fiscal de la causa, Héctor Rosas, insistirá con la acusación contra el celador, quien tiene 62 años y el día del recordado hecho no había asistido a la escuela.

Alumna atrinchera, La Paz El atrincheramiento causó una enorme conmoción en La Paz. Foto: Daniel Cano

Actualmente, el hombre permanece detenido, gozando del beneficio de la prisión domiciliaria, pero no se descarta que su situación empeore en el avance de la causa.

Es que la menor aseguró que llevó un arma de fuego a la escuela, se atrincheró (y llegó a disparar), para vengarse del ataque que había sufrido del acusado en el interior de la escuela, mientras la joven estaba en una clase de educación física.

Este hecho, que causó una enorme repercusión en Mendoza, ocurrió el 10 de setiembre pasado, cuando la menor estuvo más de cinco horas atrinchera.

Esto generó un enorme despliegue policial hasta que, producto de una larga negociación, la policía logró que la menor desistiera de su accionar, entregando el arma.

A partir de ese momento, la niña (y su familia también) comenzó un largo abordaje con distintos organismos gubernamentales. En ese sentido, el Equipo Técnico Interdisciplinario realizó varias entrevistas con la menor, y a partir de esas medidas, surgió la acusación.